PIT-CNT y la Rendición de Cuentas: “Reclamamos que el Gobierno cumpla con los compromisos asumidos”

"No estamos de acuerdo con eso de que no hay plata", dijo Joselo López y agregó: "Cuando el Ejecutivo tuvo que aumentarle el impuesto al trabajo, no le tembló el pulso".

Este jueves se lleva adelante el paro parcial dispuesto por el PIT-CNT. El motivo de la medida es el rechazo a lo planteado por el Poder Ejecutivo en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. A esto se suman las preocupaciones por la negociación colectiva en el ámbito del Consejo de Salarios y también la situación actual del mercado de trabajo.

Abordamos el tema junto al dirigente sindical Joselo López.