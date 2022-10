PITCNT rechazó reforma previsional:"Hay sectores que con este proyecto de ley van a cobrar menos"

El PIT-CNT oficializó días atrás su rechazo al proyecto de ley de reforma previsional que acordó la coalición e ingresó al Parlamento. Mientras el gobierno planteó que las nuevas reglas jubilatorias favorecerán a los trabajadores de menores ingresos, para la central sindical lo que ocurrirá es que se trabajará más años y se recibirá una menor pasividad.

Además, el PIT-CNT cuestionó los cambios para el régimen de AFAP, que no se plantee una reforma a fondo para la Caja Militar y que no se estudien nuevas formas de financiamiento para la seguridad social.

Posicionamiento en contra de la reforma

Más allá de lo que dijo Murro, comparto la idea de que es necesario introducir cambios al sistema de forma periódica. Hay una cantidad enorme de elementos que justifican la necesidad de incorporar cambios de forma progresiva. Dejar afuera los matrices de protección social no contribuye. La conferencia de prensa que hizo el gobierno para anunciar esta reforma no dijeron nada sobre pobreza infantil. Las prioridades del gobierno no parecen estar centradas en combatir la pobreza infantil. Estamos hipotecando el desarrollo a futuro y tiene que ver con la reforma social. Si el gobierno viene satisfecho sobre lo que invierte en primera infancia… Nosotros decimos desde el sindicato que no hacer inversión es grave. Tampoco está muy claro si se terminó de ejecutar.

Hay que hablar de la forma de financiamiento. Se habla de que esta es una reforma justa, pero hay muchos factores para decir que esta no es una reforma justa, uno de ellos es por el financiamiento. En el sector rural, que es muy heterogéneo, hay sectores que tienen capacidad contributiva para aportar, pero nada de eso se ve reformado. Es necesario que los trabajadores que están en condiciones de hacerlo, se jubilen más tarde. Eso es muy distinto a aumentar la edad de retiro para todos. Hubo un convencimiento de que había que aumentar la edad a los 65 años.