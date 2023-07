Plan de atención a la salud mental: "Esto tiene que ser una política de Estado que tenga continuidad", aseguró Eduardo Katz

La Rendición de Cuentas que presentó el gobierno al Parlamento incluye 20 millones de dólares extras para destinar a un plan de atención a la salud mental y el tratamiento de las adicciones. La propuesta contempla el trabajo en conjunto de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública, y la Junta Nacional de Drogas. El objetivo, según las autoridades, es "recibir y contener" a la población con problema de adicciones o salud mental, y poder darles "una respuesta o un tratamiento" para cada caso puntual. Recibimos a Eduardo Katz, director de Salud Mental de ASSE.

Es muy buena noticia, sobre todo que el tema de la salud mental nos interpela y nos afecta a todos como sociedad. Después tendremos que ver como articulamos con los distintos organismos, un plan que de sus frutos.

Involucra MSP, Junta Nacional de Drogas, Asese y Mides. Hemos resuelto trabajar en forma articulada y en conjunto.

Hay que esperar la rendición porque una vez que el Poder Ejecutivo envía al parlamento este tipo de partidas, tiene la potestad de redistribuirlas, creemos que por la importancia y trascendencia del tema no van a haber modificaciones.

Pensamos que alrededor de 6 millones de dólares. Es una cifra muy importante, nunca había visto una inversión de este tipo en los 40 años que trabajo. Es una inversión que va a posibilitar hacer un tratamiento adecuado de temas importantes, uno de ellos es el tema de las adicciones y, para centrarnos en este tema, está la prevención del suicidio, depresión. La salud mental es toda una. Hay enfermedades duales, personas adictas que tienen otro tipo de enfermedad mental. Esto va a permitir a nivel de todo el país, no solamente en Montevideo hay problemas de salud mental y adicciones y abarca todos los departamentos con diferencias de idiosincrasias de todos los departamentos.

Nos va a permitir instalar cama de desintoxicación para adicciones, comunidades terapéuticas y desarrollar un plan que permita el acceso.

Si para esto no hay un acuerdo en el espectro político para que esto sea una política de Estado y continúe pese a los cambios de gobierno, entonces estas situaciones quedan truncas. Esto tiene que ser algo que tenga continuidad.

Esto no se soluciona en un año o en lo que queda de gobierno.

Las enfermedades de salud mental no evolucionan pese a los tratamientos con los vaivenes políticos.

Esto tiene que ser una política de Estado que tenga continuidad. Creo que en cuanto a lo económico, tenemos que ver hacia donde vamos, que podemos lograr, medirlo, tener medición de resultados. Sino, ¿cómo podemos justificar la ejecución de estos fondos?

Cuando se votó esta ley de forma unánime en el parlamento (2015), se votó sin presupuesto. Una ley sin presupuesto, bajarla a tierra es cuasi imposible. Entiendo que se han hecho muchos avances

las ex colonias, ahí cuando se promulgó esta ley había más de 2.000 usuarios, son personas con patologías crónicas de salud mental o personas que tuvieron algún problema de salud mental, no tenían dónde vivir y se ofició judicialmente que hagan uso de estas instalaciones. Se consideró por esta ley que no era adecuado el tratamiento asilar en pabellones, pero no hubo recursos para dispositivos alternativos, aun así hemos trabajado muy duro y de esas 2000 personas hoy quedan alrededor de 500.