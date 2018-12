Pozzi considera que Sendic “se equivocó mucho”: “Creo que habrá los votos suficientes para la inhabilitación”

"Después del Plenario, el Frente tiene que encarar lo más difícil: convencer a la gente de que las cosas buenas son más que las malas", agregó el diputado.

El Frente Amplio convocó a un Plenario Nacional para este sábado, en el que tratará los informes del Tribunal de Conducta Política en relación a varios de sus dirigentes, incluido el exvicepresidente Raúl Sendic y el senador Leonardo De León.

Abordamos el tema junto al diputado Jorge Pozzi.

El Frente Amplio tiene una dificultad que resolver, que lo hará este sábado. Hasta anoche había compañeros de base viendo cómo se paraban frente a la inhabilitación que se presentará en el Plenario.

Creo que habrá los votos suficientes para que la inhabilitación ocurra. A partir de ahí tenemos que trabajar todos para salir adelante y enfrentar el juicio de la ciudadanía.

Desde el dolor a veces se dicen cosa que no sé si ayudan mucho, y él habla desde la tensión y el dolor. A veces hay que bajar la pelota y volver a empezar. Hay que saber esperar, tomar distancia de las cosas para poder reinventarse. Insistir en algo que no va a prosperar no ayuda a nada.

No me consta que Miranda le haya pedido a Sendic autosancionarse, pero no me extraña que lo haya hecho. El Nuevo Espacio había pedido que se hiciera un gesto y se evitara todo el proceso. Sendic decidió que no, De León lo tomó de otra manera.

El Nuevo Espacio fue el único sector político que votó en contra de la candidatura de Sendic a la vicepresidencia. Entendíamos que no era un buen candidato. Después hicimos acuerdo con el Frente y fuimos todos en unidad. Me reservaría decir por qué nosotros resolvimos no apoyarlo.

Después de mañana, el Frente tiene que encarar lo más difícil: convencer a la gente de que las cosas buenas son más que las malas, y tratar de que nos den el voto.

Sendic se equivocó y mucho. Si tiene cosas para decir, que las diga, pero no sé si eso ayuda al proyecto político. Lo del título, por ejemplo, lo tendría que haber resuelto de otra manera. No sé qué puede pasar con la 711, ellos tendrán que ver cómo siguen adelante.

Que Sendic no sea candidato no quiere decir que no pueda hacer campaña. Eso deberá decidirlo su sector.