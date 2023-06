“Preferiría que cuanto antes se haga la obra en Casupá”, afirmó el intendente de Florida

A principios de mes la Junta Departamental de Florida realizó una sesión para mostrar la unidad política en torno al proyecto de construcción de una represa sobre el arroyo Casupá. En la instancia coincidieron dirigentes nacionales y departamentales del oficialismo y la oposición. Para hablar acerca de la relevancia de la construcción de la represa para Casupá y otros asuntos de la agenda, recibimos al intendente de Florida, Guillermo López.

Lo que me deja tranquilo es que desde el primer día del gobierno, se han tomado decisiones con celeridad porque este no es el primer evento de crisis. Hoy estamos tomando en Montevideo agua con determinados niveles de cloruro altos pero porque se solucionaron algunas obras parciales en los eventos que se registraron anteriormente, en los últimos años y décadas.

Desde el punto de vista técnico creo que la propuesta de Arazatí le da la robustez que implica tener otra potabilizadora, otras líneas de bombeo, además de una fuente casi inagotable de agua siempre y cuando la cuña salina no complique. También es cierto que el sistema de Aguas Corrientes fue concebido con Casupá también, desde el plan director, y siempre quedó el proyecto y la ejecución de Casupá pendiente.

Las obras proyectadas por OSE y el pedido por Casupá

Hemos conseguido que el proyecto esté vigente. Se renovaron las intenciones de crédito. Están los estudios básicos hechos en el periodo anterior, hay que avanzar con algún estudio ambiental. Están los procesos expropiatorios también pendientes. Son decisiones del gobierno e inversiones importantes que también afectan los números macroeconómicos.

Los procesos expropiatorios no comenzaron. Sobre el cierre, donde va la misma presa, los pedazos de padrones que afectan, allí sí hay una negociación con el privado para hacerse de esos predios, pero no un proceso expropiatorio de toda la situación de la ubicación. No son del estado esas tierras en este momento.