Presidenta de la CJPPU sobre las medidas presentadas al MTSS: "Son todas antipáticas"

La Caja de Profesionales vive una crítica situación financiera y sus nuevas autoridades analizan junto al Poder Ejecutivo el tamaño de la reforma que deberán realizar para que continúe siendo viable. Recibimos en el estudio a la presidenta de la CJPPU (Caja de Profesionales Universitarios), Virginia Romero, quien expresó que "no hay soluciones mágicas. Todos los involucrados tendremos que colaborar".

La directiva se reunió ayer con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, a quien le plantearon un paquete de medidas “urgentes” con las que buscarán cubrir el saldo negativo de la institución por aproximadamente cinco años.

Reunión con Pablo Mieres

Medidas

Las que puede tomar el directorio, ya las resolvió. Nosotros vamos y nos presentamos al Poder Ejecutivo, estas decisiones la va tomar el directorio, las medidas que podría tomar como algunos beneficios de alguna resolución de directorio, el directorio ya lo resolvió la semana pasada. A partir del 1º de abril hay determinadas prestaciones que se abonaban extra y que ya no se van abonar. Y no se van renovar los beneficios del 2,5 % - 3 % que estaban vigentes hasta diciembre del 2022. Son beneficios de salud que tenía extra algunos pasivos. En realidad no son grandes los importes de los cuales estamos hablando ni tampoco grande el número de los pasivos, pero sí estará adecuadamente comunicado a los afiliados que no recibirán más ese beneficio.

Medidas que necesitan aprobación parlamentaria

Son las que les presentamos al ministro. Tienen que tener iniciativa del Poder Ejecutivo. Nosotros lo que hemos hecho fue presentar una batería de posibles medidas y comenzaremos la discusión con el Poder Ejecutivo.

La situación de la caja es el corto plazo. Necesitamos traspasar el 2024 y al mismo tiempo necesitamos tratar la reforma de la caja. Estas son unas medidas que nos permitirán sobrepasar el negativo del 2024. El directorio comenzará inmediatamente a trabajar en la reforma. Ahí es donde veremos que da este retiro, escalas, fictos, cómo se aportará, régimen mixto, ahí irá toda la batería.

Hay dos escenarios, el corto plazo, necesitamos lograr la sostenibilidad de la caja más allá de 2025. El corto plazo nos permitirá estudiar la reforma.

Nosotros hemos asumido y todo el directorio tiene el compromiso. Todo el trabajo que se ha hecho para solucionar es porque estamos todos comprometidos a asegurar la sostenibilidad al largo plazo de la caja.

No hay soluciones mágicas. Todos los involucrados tendremos que colaborar. Eso implicará un aumento de la tasa de exportación de los afiliados activos. Una contribución de los afiliados pasivos. El jubilado tendrá que contribuir. Estamos proponiendo escalas progresivas y creemos un promedio del 6%-7%.

Estamos proponiendo un 1,5% de aumento. Del 16,5% al 18%.

La reforma tendrá que completar la nueva realidad de las nuevas profesiones. Ahí vendrá el desafío de plantear una reforma que de sustentabilidad, no para 10 años sino para mucho más adelante. Para algunos es muy injusto el sistema. Esto es un instituto de seguridad social. Tiene que resolver la seguridad social de los profesionales y considerar todas las profesiones. La caja tiene infinidad de profesiones que va en un espectro enorme de ingresos y trabajo. Ese será el trabajo de la reforma. Hoy nosotros no podemos ingresar esas modificaciones a la ley. Tenemos que asegurar la sostenibilidad en el corto plazo. Somos conscientes es de la realidad de los profesionales hoy. No tiene sentido llamarse de seguridad social sino podemos amparar a nuestro colectivo.

Nosotros hemos planteado alguna renovación de la declaración de ejercicio. Renovación anual de la declaración del no ejercicio para tener controlado. Hay personas que declaran no ejercicio y están en ejercicio. Lo planteamos como una posibilidad de generar fondos. Sería un aporte de aproximadamente 4 mil pesos.

Las medidas son todas antipáticas. No hay medida que no sea más antipática que la otra. No todo el directorio está de acuerdo con todas las medidas. La pusimos a consideración del Poder Ejecutivo. Habrá algunas que no prosperarán. No es perseguir al no ejercicio, sino buscar otra solución.

El que no ejerce no significa que no puede aportar. Puede ser que esté ejerciendo un cargo que esté pagando al BPS. No todo el no ejercicio es la persona que no puede pagar, no confundamos.