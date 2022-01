Presidenta de la URSEC: "La portabilidad es algo que favorece a la sociedad"

Este miércoles comenzó a funcionar la portabilidad numérica, lo que significa que los usuarios pueden cambiar de compañía celular sin perder el número. El cambio fue votado en la Ley de Urgente Consideración. Para implementarlo la URSEC seleccionó a un consorcio que va a ofrecer el servicio.

¿Cómo funciona el sistema de portabilidad numérica?

Hay determinados chequeos que va a hacer el ABD, y hay otros chequeos que va a hacer directamente la compañía. Se quiere dar seguridad y que al mismo tiempo no se establezcan barreras para que puede gozar del derecho, todos los casos están expresamente establecidos en el reglamento, que fue aprobado por el decreto del Poder Ejecutivo. Se busca que ese proceso no dure más de tres días hábiles.

El proceso se inicia con la solicitud del usuario que vaya al operador a la cual quiere cambiarse, manifestando su voluntad de hacerlo. Con esto queremos que se dinamice el mercado y darle más beneficios a toda la sociedad. Por eso en el reglamento se establecieron determinadas pautas y verificaciones que se tienen que hacer. Por ejemplo, los usuarios tienen un máximo de cambios en el año que son de tres. Yo como usuario tengo la posibilidad de cambiarme tres veces en el año y tengo que tener una instancia mínima de 30 días. No se quiere que el mercado se vea afectado. Queremos dar garantías y que los usuarios tengan más libertad de elección y más derechos, pero al mismo tiempo que se respeten determinadas pautas en lo que es la contratación habitual. No queremos que con esto la persona vaya de una compañía a otra dejando deudas que puede llegar a afectar el día de mañana lo que es la prestación. Se llegó a diversas soluciones.

La portabilidad es un derecho reconcomio por la LUC. No es nuevo, sino que en la mayoría de los países en el mundo este derecho ya está reconocido a las personas desde larga data. El comité de portabilidad numérica, hemos venido trabajando desde hace un año y medio para que esta implementación se pueda llevar adelante de la mejor forma dando todas las garantías a las personas para que todos los usuarios puedan gozar de este nuevo derecho y mayor libertad de la mejor forma y cuanto antes.

¿Qué pasa si se deroga este artículo de la LUC?

Fue un aspecto que se consideró y es importante desatacar que el referéndum tiene un efecto derogatorio, es decir, para el futuro. No efecto anulatorio. Todas las personas que hagan hecho uso de su derecho de portarse van a mantenerse en la nueva compañía. Nos veríamos afectados todos los usuarios, porque la portabilidad es algo que beneficia a la sociedad, de forma directa e indirecta. Por qué directa? Porque aquellas personas que por sus necesidades necesitan poder cambiarse y no lo hacen por perder su número lo van a poder hacer. Y todos los que no tengan interés a cambiarse indirectamente se van a ver beneficiados porque ante este nuevo derecho de las personas las empresas necesariamente tienen que escuchar más a los usuarios y buscar atender sus necesidades. Las personas están en el centro y nos vamos a beneficiar de lo que son las ofertas comerciales que hacen las empresas.

Todos sabemos que tenemos un mercado estable. Pero como se ha mostrado a nivel internacional el hecho de que se diluyan las barreras va a dinamizar el mercado y va a beneficiar la competencia. Como se ha probado en la mayoría de los mercados del mundo la competencia es buena para el usuario, porque tenemos mejores servicios a menores precios.

Desde que el derecho a portabilidad se aprobó en la LUC, SUTEL ha realizado múltiples acciones y manifestaciones a fin de que este derecho no sea una realidad. La constitución es muy clara respecto a que el poder ejecutivo está obligado a ejecutar y hacer ejecutar las leyes. La LUC está vigente. Si bien hay un efecto de referéndum, la lay que reglamenta este recurso es muy claro en que no tiene efecto suspensivo. Estamos en condiciones de garantizarlo. ¿Por qué limitar los derechos de las personas si se los podemos dar?

SUTEL manifiesta que Antel podría verse afectada. Yo creo que todos sabemos que Antel tiene muy buenas condiciones para poder competir. Lo ha venido haciendo desde hace larga data y lo hace bien. Tiene muy buena red, servicios, atención y una variedad de soluciones que sin duda atienden a las necesidades de las personas. El mercado nuestro es estable y Antel ha mantenido de forma sostenida lo que es la participación del mercado del market share. Yo no encuentro razones para afirmar que Antel se va a ver perjudicada con esta acción. Por el contrario yo creo que la competencia es buena tanto para la sociedad como para las empresas.