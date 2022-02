Presidenta de UTE: "El objetivo es alinear precios a costos"

En 2021, UTE registró una cifra histórica en materia de exportaciones de electricidad a Argentina y Brasil. Se trata de un total de US$ 594 millones, un monto superior al exportado en los 13 años precedentes. Este récord en ganancias fue lo que permitió al gobierno mantener los precios de los combustibles. La compra de petróleo a Ancap para la utilización de las plantas fue necesario para abastecer al principal comprador de energía eléctrica: Brasil.

Las causas del récord de exportación de energía

A Brasil no estamos exportando en este momento. En lo que va del año solo hemos exportando un 12%, y han ido básicamente a Argentina. En lo que va de enero y febrero estamos un 12% por debajo de exportaciones con respecto al año pasado.

La suba de tarifas pese al récord de exportación

El tema de análisis tarifario y de costos de la empresa no puede realizarse por la coyuntura, se hace con valores y métricas que son estructurales. Los distintos aspectos que hacen al programa financiero. Tiene que ser más permanente en el tiempo.

Los planes con beneficios para los clientes

Los cambios en las tarifas

El ingreso extraordinario que se dio en un año no es un factor que se puede considerar a mediano plazo en la estructura tarifaria. Segundo, la realidad es que no solo hemos ajustado por debajo de la paramétrica propuesta, sino que hemos sumado lo que implica un subsidio explicito y dedicado a los más vulnerables. A su vez, se incrementaron las inversiones de UTE, porque tenemos que trabajar en adecuar y mejorar el servicio. Además, hay que mantener la infraestructura que hay.

Los cambios que se van adecuando a los costo no estaba así. La tarifa de consumos básicos, que a partir de este año hemos limitado el ingreso a ella, estaba fuertemente subsidiada por la tarifa residencial simple. Está un 40% por debajo de los costos y eso lo cubre la tarifa residencial simple. Las adecuaciones deben hacerse gradualmente. Ya hicimos varias, más de las que se hicieron en otros períodos y seguiremos porque el objetivo es alinear precios a costos.

Ingresos de funcionarios a UTE

La utilización de centrales térmicas

En estos dos meses del año un 34% de la energía es térmica.

En la Central Batlle tenemos los motores, unas máquinas instaladas en 2005, que tienen un problema de vibración que se escuchan a la distancia. No operan durante la noche para no molestar a los vecinos. Se ha trabajado para atenuarlo pero no se ha llegado al óptimo que deberíamos.