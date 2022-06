Presidente de Antel ante la nueva competencia: "Vamos a competir en alcance, seguridad y en precio"

La semana pasada el gobierno habilitó a cinco empresas cableoperadoras para que brinden el servicio de internet. La medida se vincula a los recursos de inconstitucionalidad que habían presentado las empresas tiempo atrás, contra un artículo de la ley de medios de 2014. "El gobierno pone las reglas del juego y nosotros tenemos que estar en la cancha y ganar el partido", expresó Gabriel Gurméndez.

La decisión implica que Antel tenga competencia en un mercado en el que hasta ahora operaba de forma exclusiva. Luego de la resolución del gobierno, se generó un debate a nivel político sobre la decisión.

El servicio de internet y los planes de Antel

Desde el primer día cuando nos tocó hacernos cargo de esta responsabilidad en el directorio de Antel, dijimos precisamente que el desafío más importante que teníamos era mantener el liderazgo de Antel en un mercado más competitivo. Se sabía que la agenda era a favor de la competencia buscando el beneficio del consumidor, la libertad de elegir del consumidor y mejores precios. En ese marco es que nosotros sentimos que primero no le tenemos miedo a la competencia, segundo que la empresa está en una posición de fortaleza para enfrentar la competencia y tercero que estamos llevando adelante acciones muy fuertes y firmes anticipando a este escenario porque esto es una no noticia, desde el 2016 se sabe que el máximo Tribunal de Justicia del Uruguay determinó que es anticonstitucional prohibir la competencia en este mercado y desde hace 2 años, el Poder Ejecutivo tuvo la iniciativa de enviar al parlamento una ley de medios que permitiera subsanar esta ilegalidad con carácter general para los cableoperadores. Sabíamos que se venía este escenario. Antel viene fortaleciendo muy fuerte sus capacidades para competir en un mercado que se abre.

Partimos de una posición de gran dominio, tenemos una red de gran capilaridad de fibra óptica en todo el Uruguay. Además, notros en los últimos años estamos llevando la fibra óptica a donde había redes de cobre, donde eventualmente podría entrar un competidor, estamos llegando con la fibra óptica este año a 121 millas y pueblos del interior, a barrios de Montevideo donde el fibra óptica no estaba. Habrán experimentado el notable aumento de velocidad y capacidad en el servicio de internet. La instalación de routers en todos los hogares donde antes no se había invertido, todo eso por un lado para prestar servicios adecuados y ocupar el territorio por parte de Antel. Además, un fortalecimiento en las condiciones de Antel para competir en términos de precios haciendo un esfuerzo de manejo profesional de la compañía que el año pasado tuvo los mejores resultados económicos de la historia de Antel, 247 millones de dólares, que nos permitió trasladar a los clientes el beneficio de no hacer ajustes de tarifa en la última oportunidad y estar estas fuertes inversiones para enfrentar el mercado competitivo.

Cuando un mercado se abre a la competencia como ocurrió en Uruguay en el año 2003 en materia de telefonía móvil. Lo que hemos visto es que la competencia crece cuando los mercados se abren. En aquel momento había gente que se oponía. Decían que no y que si se abría a la competencia se va fundir Antel, vamos a perder el monopolio. La realidad es que a partir de esa decisión el mercado de celulares explotó. Hoy hay más celulares que gente en el Uruguay. Hay 4 millones 400 mil usuarios, esa competencia favoreció a los clientes y nos obligó a estar fuertes, Antel mantuvo el liderazgo históricamente, en el último año crecimos en ese mercado. Como también lo demostró es que en esa puja competitiva donde hay que seducir al cliente y buscar promociones, se bajan los precios. Los precios hay que bajar si hay competencia, también ajustando mejor el manejo de los gastos y servicio. Vamos a competir en alcance, seguridad y en precio.

Estas resoluciones que el Poder Ejecutivo acaba de adoptar, no incluyen ninguna norma en ningún aspecto ni ninguna obligación de que Antel tenga que prestarle servicio a ninguno de estos competidores ni de infraestructura ni de nada. También tenenemos que desmitificar este asunto, Antel muchas veces presta servicios y comparte infraestructura con competidores porque en algunos aspectos de esta economía colaborativa que existe especialmente en el mundo de las telecomunicaciones, en algunas cosas compite y en algunas otras complementan, en otras somos clientes mutuos. Antel, desde administraciones pasadas muchas veces encuentra estas arias de mutuo beneficio. Antel comparte infraestructura con las otras operadoras competidoras móviles. En vez de poner dos antenas, compartimos una entre varios operadores y nos beneficiamos. Antel le presta servicio a estos mismo cableoperadores de fibra óptica. Antel le presta puntos de presencia local a competidores de móviles.

El año pasado el director de Antel del FA, votó una resolución que le permite la utilización de la infraestructura de fibra óptica oscura de un cable submarino internacional al principal competidor de Antel en el mercado de internet fijo. ¿Esto está mal? No no, porque uno tiene que analizar estas oportunidades desde el punto de vista de la conveniencia de Antel.

Vamos a ver cómo lo quieren hacer. Si vienen a ver este es un buen negocio, les cobraré un precio adecuado, me permitirá rentabilizar las inversiones que Antel hizo en el pasado para obtener beneficio. No voy hacer tan obtuso para que venga otro competidor y se lo lleve. También ver si afecta o no afecta la ciberseguridad de mi red. Vamos a mirarlo en el sentido de cómo eso deja a Antel y favorezca a los clientes.

Hay barrios de Montevideo que aún no tienen fibra óptica y estamos llegando, hay varios lugares en el interior que no tienen y están a media, les estamos llegando.

Estamos llevando adelante un plan de ampliar el alcance y la prestación de la fibra óptica, que es una fortaleza que Antel tiene para enfrentar este desafío. Estamos haciendo un esfuerzo mayor para llegar a todos lados y mejorando el equipamiento de nuestros clientes. No se había renovado en años los equipos.

Puede ser un riesgo para nosotros que otro esté tirando otra red.

Hay agentes de venta de los servicios de Antel que están vendiendo en nombre de la empresa. Tenemos que pensar que el mercado quién puede estar diciendo que aquí no hay lugar para el crecimiento. ¿Creen que todos los uruguayos tienen acceso a internet o que se sienten satisfechos con el que tienen? Quiero ser capaz de mantener mi liderazgo y en Antel crecer, que me elijan y me prefieran. Antel deberá salir fortalecido poniéndose las pilas. Tenemos que ser conscientes que Antel no existe para sí, no existe para los funcionarios de Antel, no existe para los gerentes de Antel, ni para los miembros del directorio, Antel es una empresa que está al servicio de la gente. Tenemos que pensar en qué marco favorece al consumidor. Se favorece al consumidor y las empresas también se fortalecen, realizan más inversiones, más esfuerzo, ofrecer más servicios y no desparramar la plata. Tenemos que pensar en el consumidor.

Hicimos un cambio sutil, estamos para servirte, estamos para conectarte, creo que el foco tiene que estar ahí.

El gobierno pone las reglas del juego y nosotros tenemos que estar en la cancha y ganar el partido. Es como preguntarle a los cuadros de fútbol a ver digame qué reglas van a poner y cómo va pitar el referee. Hay que distinguir los roles, el gobierno fija las políticas, la URSEC establece el marco regulatorio y nosotros somos los jugadores y tenemos que patear hacia adelante y hacer los goles.

Ver cada caso a caso, ver si conviene o no nos conviene. El gobierno de Antel no ha considerado nada aún. Ni siquiera sé cómo van actuar estas compañías. Yo soy el líder, Antel es la empresa preferida y protegida, la estamos fortaleciendo, ampliando la red, mejorando la eficiencia, mejorando los puntos y velocidad, fortaleciendo plataformas digitales, vamos a ver cuál es la estrategia de los demás.

Cuando uno está en mercado de competencia no anticipa sus jugadas. Cuando fuimos al parlamento precisamente dijimos que desde Antel no vamos a resignar la utilización de ninguna herramienta o recurso en un mercado de competencia. Vamos a actuar y reaccionar.