Presidente de FEMI: "Las terceras dosis faltan en los lugares donde es difícil acceder"

Integrantes de la Federación Médica del Interior (FEMI) se reunieron días atrás con el ministro Daniel Salinas, y le plantearon su preocupación por la falta de personal médico y no médico en el interior, a causa de las cuarentenas por coronavirus. En ese sentido, la federación planteó la necesidad de reforzar el personal de salud, en especial en los departamentos turísticos. También propusieron que se retome la campaña de vacunación “Pueblo a Pueblo”.

La situación de los sistemas de salud en El Interior

El centro del tema es que tanto la sobrecarga que hay en el primer y segundo nivel de atención, tenemos casi un 20% de los médicos del sector privado o del equipo de salud que están en licencia médica. Naturalmente, ómicron no perdona a nadie. En los territorios más chicos los equipos de salud son más acotados. Muchas veces, las medidas que se toman son desde lo local, porque es donde se conoce la realidad. Uno de los grandes temas que planteamos al ministro, ya había respondido el ministerio con algunas medidas, que tiene que ver con los cambios de protocolos, de certificaciones médicas que sean más agiles e instantáneas y otras medidas. Ante la incertidumbre, tiene que haber mucha prudencia. Por eso no quisimos salir con una declaración pública, porque no es el momento.

FEMI es el gremio de los médicos del interior, y como tal nucleamos 22 gremios que están en los 18 departamentos, de ese interior que no es un interior, sino que múltiples interiores. Siempre tuvimos un buen diálogo con las autoridades. Esos varios interiores a veces no se tienen en cuenta, y lo digo históricamente desde que nacimos. El interior es mucho menos homogéneo desde lo que se ve de la capital. Políticas que son para el interior, en algunos lugares, capaz estamos acertando y en otros capaz le estamos errando.

La solicitud al MSP por falta de personal

Hablamos con la Federación de Prestadores Médicos Privados en el Interior, con ASSE y el ministerio. Medidas mágicas no hay. Uno puede manejar la situación como se puede. Respetamos a quienes hoy son la autoridad máxima sanitaria. No nos corresponde a nosotros, y si tuvimos alguna discrepancia, se la planteamos. No queremos que la incertidumbre siga creciendo.

Las demoras en recepcionar llamadas y hacer análisis

Para medicina intensiva nos habíamos preparado muy bien. Lo que no quiere decir que nos está pasando y está aumentando el número de casos. Hay una diferencia sustancial entre los que no se vacunaron, tiene pauta vacunal incompleta y los que se vacunaron.

La vacunación “Pueblo a Pueblo”

Creo que la vacunación a veces se manejó desde una postura en cuanto a la campaña que no llego demasiado a la gente. Habría que instrumentar en franjas etarias la forma de llegar a la gente. Son excelentes los números, pero por ejemplo, para la tercera dosis tenemos muy bajos los menos de 25 años. Hay una enorme cantidad de uruguayos que tienen dificultad para agendarse, porque no tienen teléfono, porque no tienen quien los ayude y eso se da sobre todo en el interior. Hay inaccesibilidad y exclusión desde toda la vida. Esa diversidad, esas particularidad del interior, lo que hace el "Pueblo a Pueblo" es llegar. Ya lo tenían en los planes. Nosotros lo que hicimos fue plantearlo como prioridad.

Ante esas dificultades, la vacunación Pfizer cuando salió "Pueblo a Pueblo" fue hasta emocionante, porque la gente va a vacunarse. Nos parece que la información que nos llega está clara, pero no está clara. Hay un porcentaje enorme que no se vacuna, o de esos que no se vacunaron, y hay que llegar a esa gente.

Lo que falta es la tercera dosis, en lugares donde no es fácil acceder, porque hay departamentos que tiene uno o dos lugares para vacunarse. Vos vas a una localidad x, y anuncias que vas a esa localidad, y hay cola de todo tipo.

Lo de mayor foco lo planteamos sobre todo en los jóvenes, porque tienen otra forma de vincularse. Acudir más a hablarles a esos jóvenes. Después lo otro es hacer lo mismo que el ministerio hizo la vez anterior.

Todo esto es multifactorial. Esto más que ola, nos aplastó. La comunidad científica está aprendiendo sobre la marcha. Entonces, escuchemos a los científicos que saben. Respetemos lo que las autoridades plantean.

¿Hay alguna medida que se tenga que tomar y no se está tomando? Habría que mirar en perspectiva. Lo que hay son matices y algunas diferencias en su momento. ¿Cómo se manejó la pandemia? La nota es buena con algunos altibajos.

Hablando del mundo científico hay matices. El ministerio sabemos cuáles son las políticas que está implementando. ¿Cuál es el panorama en 3 o 4 semanas? Y no sé. El gran problema acá es a la sobrecarga que está teniendo el sistema de salud. Es prestar mucha atención en las medidas focalizadas en cada departamento, que se está haciendo. A veces no es noticia y no trasciende. En muchas localidades del interior ha habido refuerzo. Pero no se pueden tomar las mismas medidas para todo el interior. Si tengo uno en verde y otro en rojo, no voy a tomar las mismas medidas. Porque conocen la realidad y no pasó nada a nivel central. Aspiramos a que pase eso, que las medidas se ajusten a lo que la comunidad piense, siente y conoce.