Problemas y desafíos del transporte de carga

La evasión fiscal en el sector del transporte de carga supera los 120 millones de dólares al año y un 23% de los trabajadores son informales, según un estudio realizado por el BID y divulgado por El País. Tras la suspensión de un sistema de control que había intentado promover el gobierno anterior, empresarios y sindicatos coinciden en que deben tomarse medidas para mejorar los controles.

Entre otros puntos, se pretende discutir sobre la evasión y los controles a las empresas, las formas de pago a los choferes, las exigencias para la flota de camiones y los accidentes en ruta.

Para conocer los planteos de cada parte, recibimos al presidente de la Intergremial del Transporte de Carga, Ignacio Asumendi, y al secretario general del Sindicato Único del Transporte de Carga, Ricardo Aloy.

Seguridad

Ricardo Aloy Lo hemos denunciado en reiteradas oportunidades ante quien entendemos que corresponde, tanto nosotros como los del sector empresarial, sobre lo que tiene que ver una búsqueda de un sistema de control en el que se pueda hacer un seguimiento con lo que tiene que ver la actividad que se desempeña en el sector. Poder controlar la cantidad de horas de trabajo así poder limitar la jornada que tiene que ver con la ley de la jornada de 8 horas y ley de horas extras. También poder hacer un seguimiento de todos los movimientos de carga que se hacen en el país. Para nosotros es el tema de la seguridad, que nos preocupa por la sobrecarga horaria que existe por esa forma del crecimiento que aplica la competencia desleal al momento de liquidar los salarios y eso lleva a que se trabaje con un sistema por viaje, por kilómetros o por promedio de combustible que no es lo que está establecido en la norma vigente y no es lo que hemos acordado nosotros en la negociación del consejo de salario. Ese es el gran problema que tenemos Para poder hacer un seguimiento a esa información tenemos que tiene que haber un mecanismo que obligue a las empresas presentar la información en caso de que se efectúen las denuncias. Esto va de la mano con lo que tiene que ver el tema de evasión. No es que la pequeña o mediana empresa hoy esté directamente quedándose con la plata que se evade, acá al no estar la información sobre la mesa hay un cargador que está poniendo el precio en el trabajo del transportista y el transportista termina regulando su margen de ganancia en el salario de trabajadores porque como no hay control, no hay obligación de presentar esa información terminamos siendo rehenes de las partes de lo que nos está ocurriendo en el día de hoy. Con respecto a la inseguridad, la única forma para poder hacerle frente y minimizar los riesgo es teniendo la información en tiempo real y eso venía en curso cuando se empezó a instalar el sistema de control que era el famoso SITRAC y a partir de que cuando asume Heber al Ministerio de Transporte con un decreto se suspende la instalación de ese equipo que hoy no existen un plan b y esa es la pregunta que nos hacemos. Por qué no instalar un sistema de control que nos iba a traer prácticamente toda la información y podríamos tener una discusión seria.

Explicación de Heber por qué se suspendió la instalación del sistema

Ricardo Aloy Los argumentos que vimos era que había algunas irregularidades en el pliegue de la licitación o quizá las empresas no lo podían solventar. Acá estamos hablando si el BID hace un informe de que hay 120 millones de dólares de evasión creo que perfectamente se podría hacer un montón de cosas con eso e inclusive tratar de regularizar el sector y no generaría costos a las empresas, incluso ya hay mecanismos que funcionan en las empresas para que tengan un control interno y lleven el control de la información para hacer uso que muchas veces nos juegan en contra. En el caso de los trabajadores que no están organizados hemos tenido dificultad porque la información que se usa hoy por parte de las empresas que no es obligatorio presentar terminan sancionando o despidiendo al trabajador. Tras todo eso hay un combo muy grande que la única forma para nosotros, a nuestro entender, es con el sistema de control que sea obligatorio presentar la información al momento que se efectúa la denuncia, tanto para nosotros como para la propia empresa.

Evasiones

Ignacio Asumendi Para nosotros hay dos temas. Tenemos que separar un poco para poder empezar a ordenar y a discutir adecuadamente para poder llegar a las soluciones. En primer lugar tenemos un tema salarial, tenemos un laudo que nadie en el sector aplica, hay situaciones que hay empresas que de alguna manera intentan apegarse al lado y terminan haciendo las adaptaciones porque tienen algunas rigideces en cuanto a los conceptos y otros directamente no las aplican porque tienen problemas de productividad u otro tipo, que es lo que le preocupa al SUCTRA porque entiende que puede estimular un tipo de práctica que no favorece a la seguridad. Mucha cantidad de oferentes y muy heterogéneos, entonces nos complica la solución. Si esto hasta ahora no se ha solucionado es por un tema inercia generada por esa atomización y esa heterogeneidad. Estamos apretados por los contratantes de flete, con esa atomización a veces no podemos trasladar aumentos, no podemos cobrar lo que querríamos cobrar. En estas diferentes formas de cálculo de salario, entre las empresas genera una competencia que no es leal y no adecuada. Vos vas a cotizar un viaje con tu manera de cálculo de salario, yo lo cotizo con la mía y llegamos a cosas diferentes entonces no estamos compitiendo de la misma manera. Tenemos que tener una norma que contemple las diferentes situaciones que puedan suceder en el transporte y que podamos aplicarla de manera rígida y controlable. Estamos de acuerdo con los controles, pero necesitamos solucionar el tema salarial, porque sino es como una planta, vos le cortas un tallo y si no tocas la raíz va nacer otro tallo de la misma manera y en la misma situación, por lo tanto tenemos apuntar a la causa raíz de estos temas y hay una parte que tiene que ver de cómo está hecho ese laudo. Después viene la gente que evade, vos podrías tener una forma de cálculo acordada con tu trabajador, llegas a un valor y ahí pagas todos los aportes, no necesariamente tener una fórmula de cálculo alternativa te vuelve un evasor pero muchas veces con que esto de que nada se cumple ya también me guardo un pesito en el bolsillo de lo que son los aportes. Lo que tenemos que generar es un ambiente en el sector de que las cosas están para cumplirse y ser profesionales en eso.

Controles

Ricardo Aloy No se controla. No hay ningún tipo de control. No tenés nada. No hay control en carretera, no hay controles para decir que nosotros hacemos la denuncia y en qué información se rigen los organismos del Estado, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Trabajo, para realmente constatar si está bien o está mal. Lo que decimos nosotros con respecto lo que plantean las empresas en lo salarial, sí también estamos de acuerdo en actuar de forma responsable al momento de tratar de ver cómo podemos discutir sobre las distintas actividades que tiene el sector de transporte, para eso tenemos que tener la información sobre la mesa. Ahí realmente vamos a poder constar cuál es el mejor camino a recorrer. Al Ministerio de Transporte que suspendió el sistema de control, preguntarles el por qué no hay un mecanismo o se niegan a tener uno, tendrían que tener un plan b, estamos hablando de que están pagando un costo con vidas. Ni siquiera podemos hablar de plata si aumentaron los accidentes y la cantidad de fallecidos. Ignacio Asumendi No está muy claro cuál es el sistema. Creo que el punto importante a destacar es que hay que distinguir las horas conducidas y las no conducidas. Hay un montón de cantidad de esperas en los puertos, o en los lugares de carga y descarga pasamos muchas más horas esperando para eso que realmente conduciendo. A veces las jornadas se extienden más por ese tema que por las horas de conducción. Esas horas para las empresas no generan ingresos. Ricardo Aloy Si nosotros empezamos a regular la información después depende más lo que tiene que ver con planificación logística. Hoy prácticamente nos usan de depósito, porque el camión se queda dos días en el puerto porque no tiene costo ninguno. Eso es lo que tenemos que evitar. Tal vez ese camionera se queda como dos días atendiendo y esperando la descarga, y ese mismo camionero tiene que volver hacer 500 kilómetros para atrás sin descansar y sin tener las condiciones que corresponde. Ignacio Asumendi Si podemos llegar a una ecuación de salario que contemplara la realidad del sector en cuanto a las esperas y a las horas de trabajo, y logramos como logró el transporte internacional que logró una ecuación que a veces el SUCTRA la cuestiona, pero que funciona porque es clara para las dos partes y la empresa sabe que el día le costará máximo tanto. Nosotros de esa manera logramos controlar las horas para que no se corran riesgos. Las empresas que trabajan con responsabilidad en el sector, que son muchas a pesar de todo lo que hablamos, tratan de que sus trabajadores no corran riesgos y que no trabajen horas de más porque también la empresa está asumiendo una responsabilidad. Hay una ley penal de responsabilidad empresarial, tampoco los empresarios son tontos. Esto que tenemos hace tantos años tiene una inercia tan grande en un sector tan atomizado es como una ola que nos está llevando. Ricardo Aloy Las pocas empresas que conocemos que trabajen manteniendo con lo que tiene que ver la normativa lo que se discute y lo que se acuerdo en los consejos de salario, son muy pocas. Circulamos en camiones, conversamos con los compañeros. Empresas multinacionales como UPM y otras, en muchas de ellas tenemos compañeros que terminan trabajando de chóferes entre 16 y 18 horas continuas. Tenemos compañeros que están instalados en puntos estratégicos donde se puedan disminuir la cantidad de horas de las largas jornadas de trabajo, así mismo terminan trabajando 16 horas. En Cerro Largo tenemos compañeros afiliados que tenemos que tratar de buscar una forma que hagan relevo con doble chófer para que no se excedan de 14 horas de trabajo. Con las empresas compartimos ideas en esto porque estamos más cerca de la solución que del problema. Empezamos a identificar que no era entre nosotros la ‘pelea’. Aún hay cuestiones de que para nosotros tener la información es prioridad.

La posibilidad de un acuerdo