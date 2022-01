Productor rural sobre jaurías de perros: "El Estado está absolutamente ausente"

En la tarde del viernes, productores rurales se movilizaron desde el Palacio Legislativo hacia la Plaza Independencia, con ovejas muertas y heridas por perros. Según contó el productor rural Pedro Scremini en rueda de prensa, “la intención” fue “visibilizar un problema” que vienen denunciando hace “muchos años”.

Por su parte, la Sociedad Uruguaya de Veterinarios especializados en pequeños animales, rechazó la manifestación y solicitó al Instituto Nacional de Bienestar Animal que investigue a los involucrados por tratarse de “un cruel espectáculo”.

La manifestación con ovejas muertas en Plaza Independencia

Yo no era el dueño de las ovejas. Me ha pasado, lo he sufrido. En el 2019, cuando fui a Melo, sí eran mías las ovejas. A nadie le gusta hacer esto. Perder un día, trasladar ovejas, los costos que tiene. Es muy difícil. Justo se dio con Alejandro que estuvo dispuesto. Un sacrificio importante pero pensamos que valía la pena. Es un tema de muchísimos años, pero no ha tenido ninguna respuesta, ni ningún cambio.

Declaración de la Sociedad Uruguaya de Veterinarios

Me parece perfecto. Tienen el derecho de decir lo que quieran. Yo soy veterinario y productor rural, vivo en el campo con mi familia. Tengo 8 perros y ovejas también. Voy a hablar de lo que me pasa a mí. Créanme es un juego de niños comprado con lo que vemos cuando nos levantamos en la mañana. No quiero describirlo, pero realmente el espectáculo es difícil de soportar. A mí no me puede explicar lo que se siente. Había dos animales que estaban lastimados. Hay un cordero que seguramente se salve. El productor va a gastar mucho más en veterinario en lo que valen los animales. Creo que sí (llevar a los animales agonizando), porque esto pasa todos los días. He visto familias llorando, mirando a los animales muertos. Lo que pretendíamos era esto. Su nos dio una mano, criticando y alertando, porque le dio más difusión al tema. Queríamos mostrar este desastre que está pasando en el interior. El país se muestra como Uruguay Natural, pero estamos en una hipocresía total. La idea fue causar lo que causamos. La oveja adulta no tiene suerte porque tiene las vías respiratorias comprometidas. El cordero puede que sí. Me parece una estupidez lo que dice. Infinidad de colegas van a hacer una carta en desacuerdo con esa gente. ¿Por qué dice que sufrieron más? ¿Cómo lo cuantifican? Están muy mal. Una de las cosas que causó impresión es que estuvieran atados de los miembros delanteros, y es la única forma de sujetarlo para que no se golpee y no vaya. Es totalmente normal. Es preferible que quede a la sombra de un árbol cuidados que hacer un traslado. Obviamente. Puedo entenderlo de parte del público en general que no está acostumbrado. Capaz nos equivocamos. Me parece perfecto que se preocupen, la sensibilidad es fundamental. Pero esto pasa todos los días. Esta gente nunca dijo nada.

Las soluciones del gobierno ante muerte de ovejas

Hay una ley clara que dice que los animales no pueden estar sueltos en la vía pública. Pueden estar en la vía pública atado por una correa y llevado por el dueño. Para empezar no estamos incumpliendo la ley. La solución es sacar a los perros de la vía pública. Se agarran y se los encierran. El objetivo es ese. Antes, ¿qué hacemos? Sensibilizamos, chispeamos obligatoriamente para poder relacionar un perro con un hecho y una persona.

Las soluciones del gobierno ante las jaurías de perros

Hay abandono de perros en las rutas. Es muy común. En este caso, los perros en general son de zonas urbanas y suburbanas. De propios establecimientos rurales. Después perros de cazadores. ¿Salvajes? Algún caso puede ser. En general son de centros urbanos, que caminan kilómetros. Estamos con 2 millones de perros. Un disparate. Plantean chispear y castrar. Dicen que es obligatorio, pero en realidad no fiscalizan. Se trasforma en voluntarismo. La única forma es la eliminación o el encierro. Una cosa es el chispeo y otra cosa es la castración. Chispeo es la identificación del perro para vincularlo con el dueño y la castración es tratar de reducir la multiplicación. Son cosas diferentes. La castración como control de la población, puede servir, pero en poblaciones de perros controladas y que tienen dueño. Acá estamos con un descontrol de perros. Es lo que pasa en la realidad. La OMS dice que tiene que haber un perro cada 10 personas, porque transmiten enfermedades. No es solamente las ovejas. Como sociedad hemos dejado la culpa a los perros, pero la culpa es nuestra. No tenemos la madurez para enfrentar este tema. El encare es sacar los perros. Si hay que hacer albergue, hay que hacer albergue. No le querés llamar perrera, no le llames perrera. Aunque es una perrera. Creo no, hay que ser sacrificados. De hecho es lo que hacemos nosotros. Los matamos. El artículo 125 del código rural permite que los productores maten a sus perros si ven que son una amenaza para sus animales de producción. Y las autoridades se basan mucho en eso. Los perros atacan de noche y si los ves un día, es muy difícil matar un perro a tiros. Esa es otra parte de la película que no se ve cuando hablamos de bienestar animal, lo que sufren los perros: baleados, envenenados, pisados por autos. Eso lo vemos todos los días.

