Protestas en Cuba: "Hay un mar de fondo en las manifestaciones que es multicausal"

Cuba vive manifestaciones inéditas en contra del gobierno a lo largo de toda la isla. Fernando Ravsberg, periodista uruguayo radicado en La Habana, explicó cómo se dieron estas protestas y qué garantías se les da a los periodistas para reportar acerca de lo que está sucediendo en el país: "Por lo general los que están deteniendo son periodistas opositores y disidentes. No hay periodistas extranjeros detenidos".

Situación de las movilizaciones en contra del gobierno cubano

La democracia no es el tema principal de Cuba, no lo ha sido nunca. A la gente le preocupa el salario, la luz. Son temas económicos fundamentales. Hay grupos más politizados que piden sí libertad política. Son grupos diferentes d3e personas. Se reunieron los opositores políticos. El tema libertad es un grupo pequeño. El grupo pequeño y marginal es el que ha estado robando tiendas. El grueso de la gente sale a protestar por la situación que está viviendo.

Comparación con el “Maleconazo” en 1994

Los muertos que habían informado desde Miami están vivos. Tampoco está claro el número de heridos. La policía no está preparada para enfrenar este tipo de cosas. No ha habido enfrentamientos. Desde el domingo ha habido manifestaciones pero muy esporádicas y pequeñas. Ha habido cosas esporádicas, pero luego mucha información falsa.

Se parece mucho la situación. En el Malecón participó mucha más gente de lo que participaron ahora. Le calculo que no deben haber participado más de 10 mil personas ahora, en el Maleconzao fueron más. Los descontentos con la situación económica del país es de la mayoría del país, Este país ha creado cinco candidatos vacunales. Uno ya es vacuno. Los que dirigen las tiendas no han sido capaces de hacerlo virtual para que la gente no tenga que hacer cola. Es como si se viviera en dos países a la vez.

Trabajo de periodistas

Acá trabajar para la prensa siempre es complicado. Ha habido un caso de un fotógrafo de la agencia AP que recibió un golpe a la cara. Están arrastrando a los periodistas independientes.

El internet no está cortado. Lo que está cortado es el acceso a la red. Según el canciller es un corte normal que no tiene nada que ver con la situación. Se habla de cinco, seis periodistas independientes arrestados. Lo que el gobierno percibe que provocó esto son las redes sociales. Por lo general los que están deteniendo son periodistas opositores y disidentes. No hay periodistas extranjeros detenidos. No creo que venga por ahí. La represión, a diferencia de lo que ocurre en Chile o Colombia, está siendo muy selectiva. No es que dan la carga contra la manifestación. Según el gobierno, los detenidos están difundiendo información falsa. Es complejo hacer periodismo sin un permiso oficial.

Yo no vi ninguna foto de un periodista herido en donde los policías lo estén golpeando. Deberá depender de la Agencia AP a ver qué pasó. La política normal acá es que los periodistas extranjeros no los agreden, los echan del país. Agresiones físicas son raras y estoy dudando de que pase.