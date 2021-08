"Queremos ayudar a una navegabilidad mejor de los estudiantes y que no se encajonen de entrada sin que haya retorno", dijo Aristimuño sobre la reforma del bachillerato

El Consejo Directivo Central trabaja en una reestructura educativa para crear el Bachillerato Interdisciplinario General. Las autoridades, que comenzarán a tratar el proyecto a fines de mes, tienen la intención de cambiar el sistema para que los liceales ya no tengan que elegir entre cursar humanístico, científico, biológico y artístico.

Con la mira puesta en 2023, pretenden que los estudiantes cursen cuarto y quinto año con materias en común y que se gradúen con un énfasis que se definirá en sexto año. Las autoridades buscan que la reforma se aplique de forma gradual en estos dos años; sin embargo, aún no se han comunicado cuál será la hoja de ruta.

Planificación de la reforma

El bachillerato es una cosa que vamos a transformar, pero no es una decisión cerrada. Se llegó a algunos acuerdos, pero lo que va a ser el bachillerato aún no está cerrado. Recién ahora estamos con el grupo que va a establecer los grandes lineamientos de esa reforma y qué resultados vamos a apuntar. El bachillerato es la última parte. Primero comenzamos con un gran paraguas de competencias generales y luego bajamos a otros niveles. El bachillerato necesita un cambio sí porque está mal. Es llamativo el porcentaje que los jóvenes que no terminan el bachillerato. Requiere transformaciones, pero no está nada decidido aún. Creemos que con una mejor propuesta curricular los estudiantes van a quedarse más. Cuánto más tarde decide el estudiante, mejor le va a ir. Aspiramos a que tengan que decidir después. No hay una decisión tomada aún.

El esquema actual viene del año 1976. Evidentemente hay que aggiornarlo. En la propuesta está que la educación sea más continua. Tenemos porcentajes de repetición de primeria de 1- o 2% y en primero de CB salta a 18 %. No se decide comenzar la reforma por el bachillerato. Comenzamos a modificar desde inicial. El sistema de evaluación es parte del sistema curricular. Aplicar evaluaciones permanentes que retroalimenta a cada estudiante cómo le está yendo. Eso va a ir dando regularmente cómo intervenir.

Ahora viene todo un proceso de construcción y consulta. Vamos a consultar a autoridades universitarias, a empleadores, sindicatos, docentes, directores, estudiantes. Hay mucho para recoger y tener en cuenta. El 60 % de las carreras de Udelar no exigen un bachillerato definido. Queremos ayudar a los estudiantes a una navegabilidad mejor y que no se encajonen de entrada y ya no haya retorno.