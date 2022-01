Químico farmacéutico advierte que la nueva droga que circula como 2C-B "puede ser muy peligrosa"

En los últimos días del 2021, el Sistema de Alerta Temprana en Drogas (SAT) de la Junta de Drogas informó de la detección y circulación de productos que contienen combinaciones de drogas que podrían tener efectos sinérgicos o antagónicos entre sí. El químico farmacéutico Javier Bonda explicó que comenzó a circular un polvo rosado, conocido como "cocaína rosa", "por más que no sea cocaína".

En un comunicado, el SAT detalló cuáles fueron las sustancias que se encontraron y advirtió por consecuencias “poco predecibles” para quienes las consuman.

A qué se dedican en el Laboratorio de Química y Toxicología

Nos encargamos del análisis de las sustancias incautadas en el país y remitir un informe, solicitado por fiscalía, donde detectamos o no la presencia de sustancias controladas en todas las muestras. La mayoría de lo que se recibe es cocaína y marihuana, son más del 90% de las muestras incautas en este país. A través de una serie de reportes, elevados al Sistema de Alerta Temprana, analizamos unas muestras que consideramos pueden ser importantes porque causan problemas de salud. Más allá de que es una función que no es especifica del laboratorio, consideramos importante difundirlo con el Sistema de Alerta Temprana.

Ingreso de nuevas drogas sintéticas a Uruguay

Aparte de la peligrosidad de asociar drogas con distintos efectos, muchas de estas drogas no se sabe que efecto pueden tener y los usuarios muchas veces no saben lo que están consumiendo por lo que puede tener un riesgo mayor. El mercado ilícito trata con todos esos problemas.

El 2C-B no es una droga nueva. Hace unos años empezó a circular en el mercado mezclado con un colorante rosado y se conoce como “cocaína rosa”, por más que no sea cocaína, pero tiene efectos estimulantes muy peligrosos. El 2C-B que circula ahora no es el mismo que el que circulaba hace unos años. Ahora lo que se vende como 2C-B es una asociación de diversas drogas donde se mezcla una anestésico de uso veterinario, alguna sustancia estimulante más clásico como el MDMA, y después puede tener asociado cocaína, cafeína algún opiáceo. El que anda circulando como 2C-B es un falso 2C-B.

Frecuencia de consumo y por dónde ingresa la droga

Las vías de ingreso como todo narcotráfico pueden ser varias. Puede ser vía área, vía frontera. Habitualmente no se producen acá estas drogas. No hemos encontrado los precursores químicos, es decir, esas sustancias que se necesitarían para sintetizar esas drogas en un laboratorio o fábricas en el país. Pero sí se habla de que se pueden estar sintetizando en países vecinos; Brasil o Argentina incluso o países de Centro América.

Qué está circulando

Testeos en fiestas

Yo no tengo conocimientos. No hemos participados de esos testeos. Lo que se hace es un reactivo de color que tienen varias limitaciones. Muchas de estas pastillas combinan diversas sustancias de distinto grupo ese color no te da una idea de la cantidad que tengan, de si está asociada a otras sustancias. Entonces, la información es muy limitada. Hay que tener mucho cuidado para no dar una información inadecuada a las personas que lo están consumiendo.