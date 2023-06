“Quizás a la coalición le sirva que Penadés renuncie al cargo”, aseguró Eduardo Lust

El diputado Eduardo Lust renunció en febrero a Cabildo Abierto para crear un propio partido ambientalista. El legislador conservó la banca, a pesar del pedido de sus excorreligionarios de que la entregara. En entrevista con La Diaria, Lust aseguró que en nuestro país “no hay una política ambiental, sino que el gobierno hace los informes sobre lo que las empresas necesitan”. En ese sentido, criticó la decisión de que un consorcio de empresas lleve a cabo el proyecto Neptuno para potabilizar agua del Río de la Plata. Para hablar sobre este y otros temas, entre ellos su visión sobre los siguientes pasos en el caso Penadés, recibimos al diputado Eduardo Lust.

Su plan de crear un partido ambientalista y el diálogo con Vega

Estamos en los primeros pasos, que es la recolección de firmas y la preparación de documentos que pide la Corte Electoral. Creo que a finales de julio vamos a llegar con todos los requisitos para presentarle a la corte.

Vamos a llegar a las firmas.

Hoy es una idea, el día que la Corte Electoral la apruebe será un partido. Pero somos optimistas.

La idea es lograr algunos legisladores. Es muy difícil. A los partidos ambientalistas no les ha ido bien en Uruguay ni en el mundo. Si lográramos integrar algunos legisladores a las cámaras o a una cámara por lo menos, como la elección nacional va a ser muy pareja, me parece a mí, esos legisladores podrían tener cierto peso y conseguir soluciones ambientales.

Al diputado Vega le fue bien porque salió electo diputado. Ahora tiene que sostener esa banca. Nosotros hemos hablado, pero no hemos hablado de alianzas porque él ya tiene un partido. Nosotros no tenemos un partido todavía, tenemos poco para ofrecer.

Vega se ha desempeñado bien. Tiene intereses muy puntuales y esos temas los ha defendido.

Nuestro partido es constitucional y ambientalista. Ahí abarcamos todo. El partido nuestro tiene dos líneas. El tema ambiental, que los gobiernos uruguayos cuando vienen los emprendimientos, que son bienvenidos, hagan los estudios ambientales y, luego de hechos, los proyectos prosperen o no, y no sea al revés. En el tema constitucional nosotros sostenemos que hay un estado paralelo que el propio fiscal Pacheco, cuando archivó la causa de Gas Sayago, en el dictamen de 14 páginas dice que a todos los directores de ANCAP y UTE que participaron en el negocio de Gas Sayago los podría mandar presos, pero no lo hace porque recién con la LUC se aprobaron los artículos que le permite procesarlos.

Nuestro partido va mucho más lejos que el tema ambiental, va al tema de ajustar la administración a la constitución. Eso nos hace un poco distintos a los partidos netamente ambientalistas. Los ambientalistas, a veces, son un poco fundamentalistas, prácticamente no permiten nada. Yo creo que hay una convivencia entre el ambiente y el avance de la sociedad.

En Cabildo Abierto no lo pudimos hacer. Cabildo Abierto tiene cargos de dirección que permitió inversiones, en mi concepto, contrarios al tema ambiental.