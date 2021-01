Rafael Echevarne: "El Aeropuerto de Carrasco es uno de los grandes líderes mundiales en adoptar los protocolos"

El director general del Consejo Internacional de Aeropuertos en América Latina y Caribe conversó sobre la situación actual de la industria aeroportuaria en tiempo de pandemia, las medidas de los aeropuertos y compañías aéreas. También comentó lo positivo que dejó la crisis sanitaria.

Pérdidas a nivel mundial

El 2020 ha sido el peor año de la historia de la aviación, no solo para la aviación sino también para la industria. No hubo nada igual incluso en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. El hecho de que tengamos la vacuna eso nos anima, pero hay que ser realista los primeros datos del 2021 no son muy alentadores. Para América Latina y el Caribe, estamos viendo una reducción de los ingresos del orden de los 7 mil millones. A nivel mundial son 100 mil millones de dólares menos de ingresos. En América Latina hemos perdido aproximadamente 500 millones de pasajeros y con una caída en la cantidad del tráfico entre el 60 y 70 %. México está mucho mejor parado porque al no haber cerrado las fronteras han llegado a fin de año con una reducción del 40 %, mientras que hay países que han llegado con una cifra del 90 %.

Uruguay

Entendemos muy bien el problema que se presenta para los gobiernos de los países. Cerrar totalmente una frontera es que tiene un impacto, no solo para la compañía aérea, sino que también para la sociedad y en todos sus ámbitos económicos. El retomar esa conectividad aérea pensemos que las compañías han sido muy cautas. Una cosa es poner un vuelo a San Pablo y otro a Montevideo. Retomar el tráfico va ser complicado porque algunas compañías están con muchos problemas financieros.

Aeropuertos

No creemos que ningún aeropuerto que cierre. Tu no puedes permitir el lujo de cerrar uno. Algunas compañías podrán necesitar algún tipo de rescate económico. No tiene la capacidad financiera para salir a volar. Se están mirando algunos países de la región. Algunas empresas están considerando de devolver la concesión al estado tras sentir que no pueden recuperar inversiones. Es una gran incógnita cuando va pasar esta recuperación. Hablamos del año 2023-2024 como para poder recuperar el nivel de tráfico del 2019. Las vacunas nos dan esperanzas. Para junio de 2021 se dice que el total de la población mundial estará vacunada en un 70 % y eso nos permite ver que la recuperación puede ser rápida. En el resto de América de Latina no tengo los datos. Efectivamente habrá un impacto muy grande en la población de negocios. Vuelos desde Montevideo como Buenos Aires por ejemplo, ahora capaz preferirán hacer reuniones por zoom y no viajar. El gran rescate para el transporte aéreo será el turismo. El turismo será esencial para esa recuperación y de hecho siempre ha sido el turismo el porcentaje mayor de la gente que está viajando. Habrá que ser muy vistos, no solo como compañías aéreas sino como países para facilitar ese turismo.

2021

Lo que nos preocupa como industria, es que a pesar de muchos países están imponiendo la obligatoriedad de pruebas PCR, el problema es que hay países además de esos, te piden que hagas cuarentena. Eso es equivalente a cerrar las fronteras desde el punto de vista del turismo y de viajes de negocios. Por el tema de la vacunación esperemos tener una periodo relativamente normal para junio y julio. En ese sentido se está trabajando mucho a nivel internacional, a través de iniciativas de poder demostrar a las autoridades de que uno tiene el PCR negativo o que está vacunado.

Vacunación

Eso dependerá de cada país, de los gobiernos. Ni las compañías aéreas no tenemos esa facultad gubernamental. Efectivamente se ha hablado que algunas compañías si tendrán algunas decisiones sobre las pruebas PCR, pero todo dependerá del gobierno también. Lo que está comprobado a nivel internacional desde que inició la pandemia, es que viajar por avión o por compañía aérea, no es un vector de transmisión de Covid-19. El Aeropuerto de Carrasco ha sido uno de los grandes líderes a nivel mundial, no solo en la tecnología sino en adoptar los protocolos recomendados por la Organización Internacional de Aviación Civil, que es el máximo organismo a nivel mundial sobre la aviación. Ellos han implementado los protocolos. Eso hace demostrar que se están llevando a cabo estrictamente las recomendaciones internacionales, como el uso del tapaboca, limitar el número de personas en la terminal aérea o los protocolos de limpieza. Eso nos ha asegurado de que el transporte aéreo no es un vector de contagio.

Rescate positivo