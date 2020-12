Rafael Menéndez: "No compareció y no discutió el proyecto quien no quiso"

El diputado de Cabildo Abierto por el departamento de Tacuarembó fue el impulsor del proyecto de Ley Forestal que causó discusión dentro de la coalición y que finalmente logró un acuerdo con el Frente Amplio.

Objetivo del proyecto de ley

Primero es tratar de ordenar el desarrollo forestal a aquellos predios establecidos a aquellos predios de prioridad forestal que son más o menos cuatro millones de hectáreas, el 25 %. Además se dice que se debe contar con la aprobación de la Dirección Nacional de Medioambiente y de la Dirección Forestal. Además se pide que se pueda hacer la forestación en otros terrenos que no están dentro de la ley en terrenos que no son de prioridad forestal en un ocho por ciento. Los artículos están basados en lo que hemos recabado en los sectores vinculados a la totalidad del Uruguay. Hay 40 mil hectáreas que no han tenido un estudio debido de la Dinama de impacto ambiental. Esos son los artículos potentes y está en la discusión del Senado por un nuevo debate. Si se puede enriquecer, bienvenido sea. El proyecto original fue cambiando, recabando información y los aportes que nos hacían los actores forestales. Uno de ellos dice que hay muchos terrenos. Ese artículo fue bajado, pero los artículos fundamentales estaban en el proyecto original. No compareció y no discutió el proyecto quien no quiso. La comisión estuvo abierta durante ocho meses. El proyecto estuvo en manos de los legisladores dos meses antes. Se les pidió aportes a los pertenecientes a la Comisión de Ganadería. El proyecto original se enriqueció con los aportes de todos los actores de la cadena forestal.

Discusión por los límites de la actividad forestal

El proyecto original cambia en base a los aportes que hicieron todos los actores de la cadena forestal. Toda la cadena agroforestal y celulosa dijo que con lo que ya está planteado es suficiente. Es artículo que es negociable, es un límite más virtual que real. El espíritu del proyecto originario es básicamente el mismo que el del discutido. Se los arrimé a cada uno de los integrantes de la Comisión de Ganadera. Consideramos que ocho meses para el tratamiento de un proyecto de ley me parece que está bien. Algunos legisladores no hicieron aportes. Yo intenté contacto con Adrián Peña desde el 16 de setiembre. El 9 de noviembre el ministro no tuvo ninguna respuesta. Todos los proyectos fueron hechos. No se coarta en lo más mínimo al Ministerio de Ambiente que tiene poco tiempo de creado. Intenté comunicación con Peña y no obtuve respuesta. Hasta el 20056 hubo subsidios y ahora los terrenos de prioridad forestal están establecidos por ley. Hoy son cuatro millones de hectáreas y fue un vacío que quedó pero es una ley. Se han forestado 100 hectáreas nuevas por día. La gran mayoría de la producción forestal se dedica a celulosa. San José, Colonia, Rio Negro tienen de 70 a 86 % de sus tierras forestadas lejos de la forestación. La ley que los amparó durante muchos años y sin subsidios y con las pasteras, avanzó sobre el resto del país. No es poco decir que el 30 % de lo forestado está por fuera de las tierras de prioridad forestal. El rol fundamental y el espíritu era dedicar las tierras menos productivas para los alimentos para la forestación. Hay hectáreas que están en manos de empresas extranjeras como UPM o Montes del Plata. Hasta un 8 % también se podrían hacer en terrenos que no están en la ley de prioridad forestal. Hay un 70 % dedicado a la producción de celulosa y va en avance. Hoy no plana un pino más que es la que se dedica para madera. El mercado hizo que sea más rentable plantar eucaliptus. Creo que lo que tenemos que definir es el próximo Uruguay y las próximas generaciones si van a tener un país diversificado o en un pueblo celuloso.

Declaraciones de Penadés

El proyecto original fue enriquecido con aportes y sale un proyecto en donde algunos de los artículos que son el los que CA se va a mantener en su ´posición. La forestación necesita estudios de impacto ambiental. Hubiésemos preferido que el proyecto sea votado mucho antes y que tenga instancias de intercambio en el cerrado. No estamos cerrados a tener una posición impermeable. El límite del 10 % que es un límite virtual más que real no habría problema para negociarlo. La capacidad de veto del presidente no la compartimos porque no se sabe qué va a salir del senado. No compartimos, pero está dentro de los mecanismos constitucionales. Este proyecto surge como una visión común con el resto de la bancada y fundamentalmente por el senador Manini Ríos.

Declaraciones de Pedro Bordaberry

CA es un partido nuevo que llega sin ideologías. Qué hizo el FA y qué hace ahora es responsabilidad del Frente Amplio. Quedamos con la conciencia tranquila y no llegamos al parlamento a a hacer mandados. Puede sonar raro, lo que yo destaco es la capacidad de persuasión. Se hicieron aportes y nosotros los tomamos. Cada uno que se haga cargo de lo que ha hecho. Es un producto que creemos que es justo y no atenta contra el sector forestal. Entendemos que es mejor que se siga desarrollando con determinadas normas como tiene otros sectores. Es un área muy poderosa y vinculado al Partido Colorado. Está acostumbrado a que haya sido mimado por 30 años y es obvio que se niegue a cualquier tipo de regulación. El ministro de Ganadería es del Partido Colorado. La ley fue promulgada durante el gobierno de Sanguinetti.

Efectos si se veta la ley

No vamos a poner en tela de juicio la coalición y la coalición está más fuerte que nunca. No vamos a romper los lazos por este proyecto de ley, pero sí consideramos que por lo menos debería ser discutido en senadores. Lo acataremos aunque no compartimos la decisión del presidente. Creo que merece una discusión tan amplia como la que tuvimos. Espero que haya un gran debate porque es un proyecto importante para el país. Es un proyecto que tiene poca flexibilidad. Una vez que se destinan los suelos para forestación, es muy difícil volver atrás y es probable que pase 30 , 40 años por ese régimen. La Ley Forestal dejo algunos vacíos.

Visión sobre la instalación de la planta de UPM 2

Creo que desde el aspecto económico nosotros conseguimos mucho dinero. En ninguna parte del mundo las pasteras se encuentran en zona franca. Es un proyecto que Uruguay va a poner millones de dólares y avasalla muchas libertades como con la construcción del tren. Hoy van en más de 1000 expropiaciones. Hemos recibido muchos reclamos de gente de Paso de los Toros. Nos preocupa la migración que ha sufrido de la campaña hacia sectores de la periferia de las grandes ciudades. Desde el punto de vista medioambiental tenemos que fijar cuántas pasteras queremos. Son temas muy apasionantes que requerirían mucho tiempo tratar. En la bancada de Cabildo el relacionamiento es totalmente fluido y normal. Hay temas que se discuten y finalmente sale alguna resolución que es acatada por todos. Frente a las declaraciones de Manini me parece que es un acto de grandeza que salga el senado con el voto de todos los senadores. No es una bancada orejana porque tiene un líder que es Manini Ríos. Mantiene independencia de criterios. Es una bancada que tiene un correctísimo funcionamiento y a nosotros nos tiene muy a gusto.

Evaluación del primer año de gobierno