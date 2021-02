Rafael Paternain: "Hay datos que no cierran y el Ministerio del Interior debería zanjar esto"

Los datos fueron cuestionados por el exsenador suplente del Frente Amplio, que dirigió el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad durante parte de la administración de Eduardo Bonomi. Paternain acusó a la cartera de “manipular” las cifras para mostrar mayor caída en los delitos.

El Ministerio del Interior publicó el domingo las cifras de delitos para el período marzo 2020-enero 2021, que reflejan un descenso en los homicidios, las rapiñas, los hurtos, las denuncias de violencia doméstica y el abigeato, respecto a los años anteriores.

Cómo recibieron los números

No es una acusación y tampoco es un informe lo que presentó el ministerio. Son solo dos cuadros. Esta idea que instaló el ministerio del interior de ir comparando las tasas de denuncia a partir que iban pasando los meses ya es una estrategia de comunicación bastante discutible porque los meses tienen una volatilidad. El Ministerio del interior reportó en enero que había habido 35 homicidios. En este último se pasa de 35 a 38. Suben para generar la comparación con los 30 de este año. Es una práctica extraña porque puede ser una picardía o un error o la consolidación de algún caso. Estamos comparando un mes consolidado frente a un enero de 2021 que no está consolidado. Este enero también está teniendo un tiempo de consolidación. Comparar u mes consolidado con uno que no lo está no es una buena práctica técnica. Es llamativo en un dato que está consolidado la cantidad de homicidios que hubo. Es llamativo que justo ahora haya tenido una variación. Si hubiera mantenido la cifra inicial estaríamos hablando de un descenso de 14 %. Advierte que hay algo que no se está haciendo. En cualquier caso no se deben hacer una comparación mes a mes cuando hay un mes no consolidado. La variación de 2021 es una variación distinta a la que se presenta ahora. Hay una especie de ansiedad de instalar en el debate público esta idea de que el delito está disminuyendo en Uruguay. No estoy dudando de la honestidad, estoy registrando un dato que no tiene consistencia y que se da en un contexto de una estrategia política de disminución de delitos. En comunicación política esto se informa todos los meses. Lo cierto es que se está comparando los datos del año pasado con un mes que está lejos de ser consolidado.

Nosotros no comparábamos mes a mes. El ministro dijo que es el mismo grupo técnico que estaba antes. Esto no tiene nada que ver. Yo tengo dudas que los dos cuadros los haya hechos los técnicos. Es una comparación muy fácil de hacer. Dudo que el observatorio se preste a hacer comparaciones mes a mes salvo que se manden a hacerlos. Los datos de denuncias vienen del sistema de gestión. Decir que los datos los hacen los mismos que los hacían antes no es real. Estamos en febrero y el ministerio aún no hizo un reporte cerrado del 2020. No tenemos ese reporte ni ningún informe técnico del informe.

Los homicidios en el 2020, más allá de esta cuestión metodológica que me generan muchas dudas, bajaron. Ya en el 2019 habían bajado un 2 % con respecto al 2018. El año pasado cayeron y eso es una muy buena noticia. Nadie está dudando con respecto a los homicidios en el Uruguay. Hay que preguntarse por qué. Hay una tendencia en donde la pandemia pudo haber tenido efectos. Hay que ver qué tipo de delitos bajaron. Es una línea de exploración que seguramente pueda explicar la baja de homicidios. No tengo objeciones y es un dato bueno. Es algo que hay que valorar. Tengo mis dudas si ese descenso tuvo algo que ver con alguna medida o alguna acción de política pública. En términos generales los números de homicidios en Uruguay son datos confiables.

Son diferencias de tres homicidios en un mes. Puede haberla, pero más allá de eso, uno no puede comparar un mes consolidado con uno que no lo está. Yo no hablé que haya información inventada ni deshonestidad. Digo que hay datos que no cierran y el Ministerio del Interior debería zanjar esto. Es muy raro que haya había esa modificación. Puede ser que hayan homicidios en enero, puede ser. Genera un cierto margen de incertidumbre.

No hay un tiempo prefijado para el número consolidado. En general se deja pasar un par de meses. Hay que ver el grado de rezago y qué tanto se priorice la cuestión de la denuncia. Tienen que pasar algunas semanas. ¿Tenemos que seguir midiendo el delito a través de la denuncia policial? Esa es la gran duda que nos seguimos haciendo. Hay un nuevo gobierno que puede tener cambios en las formas de medir la información. Necesitamos una nueva forma de medir la información.