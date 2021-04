Ramón Méndez: "Hay una parte de doble chequeo que está faltando cuando los números no cierran"

El SINAE modificó la forma de contabilizar la cantidad de contagios diarios y a los casos nuevos de cada día ha sumado casos anteriores reportados de manera tardía por los laboratorios, lo que dificulta calcular la tasa de positividad de cada día. El doctor en física se refirió a este hecho como una "inconsistencia" que "muestra de la saturación del sistema".

Procesamiento de datos del Sinae

La mayor complicación es que no sabemos en dónde estamos parados ni podemos usar un modelo para predecir qué pasará en los próximos días y eso es central en un tema como este que está en plena evolución y hay que ir ajustando las políticas. No podemos prever escenarios. Sin buenos datos no hay modelo que funcione. Lo primero que tenemos que tener son datos de buena calidad y cuantificables. Hace un par de días cuando se señalaba los casos atrasados, no daba la suma del total de la fecha y faltaban 600 casos, no tres o cuatro. Lo mismo está pasando con la polémica entre ASSE y MSP en Artigas. Lo mismo sucede en otros departamentos en donde se señalan inconsistencias en los números que se señalan. Tengo mi opinión, pero no corresponde juzgar si hay intencionalidad o no ahora. El tema del atraso tiene que ver y es una muestra de lo estresado que está el sistema en general. Esa saturación se expresa en que la calidad de la información baja muchísimo a niveles que son intolerables para saber en dónde estamos hoy. No sabemos si sigue creciendo la tasa de contagio al mismo nivel o hay un cambio en los últimos días. Con demasiado tiempo después nos estamos enterando de lo que pasó. Esto es una muestra más de lo saturado que está el sistema.

Cuando se llega a la saturación pasan este tipo de problemas. El número de contagios de hoy me anticipa el ingreso a CTI en algunos días y muertes. La impresión general es que ya se abandonó y veo que estamos muy jugados a una única carta que es la vacunación. La vacuna va a ser lo que nos va a sacar de la situación en la que estamos, pero el camino a transitar es largo y no podemos tirar la toalla tan rápidamente. El asunto es cómo transitamos ese camino a la luz. Estamos en una situación en la que se impide que se obtengan datos de buena calidad para el presente y hacia dónde vamos.

Me parece que hay una parte de doble chequeo que está faltando cuando los números no cierran. Siempre hay chances en todos los números que se suman de meter la pata, pero seguramente una mayor automatización y mayor chequeo me parece que es muy importante. Nunca se obtuvo respuesta a la pregunta de por qué hay inconsistencias en los números. Me parece que un poco más de preocupación y tiempo es necesario. Lo último que hay que hacer en este momento es conjeturar. Las críticas tienen que ser ahora para mejorar. Mejorar con más presencia del Estado. Necesitamos un Estado presente que cuente con buena información para saber en dónde estamos y en dónde podemos estar en algunos días.