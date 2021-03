Raúl Bianchi: "El porcentaje de vacunación en la salud anduvo en el 69,5 %"

El asesor logístico del Ministerio de Salud Pública conversó sobre la saturación en la agenda de vacunación en los últimos días y el nuevo sistema que soportará una gran cantidad de usuarios a la misma vez. También habló sobre la agenda durante Turismo.

Agenda

Sistema

Estás hablando que por arriba de los 80 hay unas 140 mil personas y de la salud son unos 70 mil. Dos entregas de Pfizer que sería la tercera y la cuarta, luego habría que dar la segunda dosis. Calculo que unas cuatro semanas podemos empezar con ese grupo si no se extiende Sinovac y si no se extiende este grupo de 80 y el de la salud.

Turismo

Los de 18 y 50 no le quitan tiempo a los mayores de 70. Me meto de terreno más de médico que de logística. El objetivo es darle prioridad al grupo en donde se puede reducir un poco la transmisión. Estamos a 18, a 12 o 13 días de arrancar, cuando llegamos ahí puede ser que ese grupo esté todo vacunado.

Sobras

Pfizer plantea un reto que una vez que descongeles los frasquitos en cinco días tenés que tirarlos. En otros países terminan rematando por cualquier vía con tal de no tirarlos. Por dársela al que no corresponde no es tirar. Con este circuito que es continuo no nos va pasar eso ya que si sobró un día se dará al día siguiente.

Los países están peleando mucho por sacar las 6 dosis. Nosotros sacamos prácticamente todas las 6 dosis.

Lo que estuvimos viendo es que en Salto hubo 100 personas que se vacunaron y fueron 4 del personal de salud. Para mi estuvo bien.

Del primer grupo, el de la salud anduvo 69,5 %, Ministerio de Defensa 61 %, de educación 61% y se esperaba un poco más, particularmente de la salud.