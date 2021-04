Raúl Bianchi: "Tratamos a todos los departamentos por igual ya que queremos vacunar al Uruguay lo más rápido posible"

El asesor del plan de vacunación conversó sobre la etapa actual de la vacunación contra la Covid-19, la logística detrás de las vacunas, el ritmo de vacunación en los distintos departamentos y qué aprendieron entre los meses de marzo y abril sobre las vacunas. También comentó sobre el impacto de la politización de la campaña.

Críticas y plan de vacunación

Las primeras dos semanas las agendas no se llenaron, por las diferentes prioridades. Ahí nos quedó capacidad. Llegó la partida de Sinovac e inmediatamente las agendas se saturaban enseguida y nos dimos cuenta que el % que estábamos vacunando con respecto a la población era baja. En estos lugares dijimos de activar el plan B. en Canelones había 5 vacunatorios y vacunábamos unas 8 mil personas por día y pasamos a 14, 20, 25 o más y hay una capacidad de 35 mil por día. Canelones presenta una dificultad es que presenta mayor dispersión en ciudades. Nunca detrás de esto hubo otra cosa que no fuera aspectos normales de la planificación de las capacidades y de vacunar rápido.

Salto

No es tan comparable porque siempre cumplió con todos los criterios que siempre le pusimos. Lo que pasó en otros departamentos pusieron más capacidad y nosotros los dejamos. Pusimos la de mínimo que en menos de 3 meses se vacunen el 70 %. Todos los que cumplieron los dejamos así y aquellos que no, por ejemplo Canelones, detectamos desvíos que se corrigieron en tres semanas.

Gobierno central

Desde la logística en la comunicación del plan, tratamos a todos los departamentos por igual ya que queremos vacunar al Uruguay lo más rápido posible. Montevideo y Salto no hay retrasos porque están cumpliendo las normas y las velocidades que propusimos en el inicio. En Canelones hay un problema de diseño inicial que rápidamente nos dimos cuenta y lo corregimos. Canelones tiene la capacidad de alcanzar el porcentaje de vacunados de los demás, lo que pasa es que no puede porque no hay vacunas. Nosotros enseñamos y capacitamos los criterios en todos los departamentos. Algunos anduvieron muy bien, capaz en algunos no se entendió bien, pero Canelones tiene un problema geográfico. Varias ciudades que están concentradas. Dijimos arranquemos igual las vacunas que llegan que son pocas y si detectamos algún problema lo ajustamos y arreglamos.

Sinovac

Acá hubo dos cosas, primero es segar esas ganas de salir y vacunar a todo el Uruguay en tres días, que todos tenemos ganas de hacerlo. Hay que aguantarse un poco porque no podemos, por algo todos los países no vacunan a toda la gente en un mes. Desde la logística no era lo más recomendable, pero había que contemplar las ganas de población de vacunarse. Cuando llegan las primeras dosis de Pfizer, desde el primer punto de vista logística era si tengo 50 mil y vacunar durante 7 días, era vacunar 7 mil por día. Cuando llegaron las 50 mil, quisimos dar todas las dosis en 2 días y lo hicimos, pero que pasa al dar el corte, vos das en un día Pfizer y al otro día no das más, qué haces con las viables que te sobran, recuerdan que si eso lo descongelamos a los cinco días de su día útil si no lo usas, tenés que tirarlo, eso nos obligó a implementar todo un mecanismo de qué hacer con los sobrantes en cada puesto. También estábamos dando Sinovac y tuvimos que limpiar todo el circuito de Sinovac para dar en todos lados Pfizer.

Las primeras semanas que queríamos hacer todo ya, tuvimos que recurrir al tema de los sobrantes que intentamos resolver de la manera más prolija posible dando ciertos criterios.

Esa pregunta nos la hicimos y no es posible porque es dónde se vacunó y no de donde es. Fue parte de un diseño de plan inicial. Cualquier uruguayo puede vacunarse en cualquier lugar donde crea conveniente. Con las colas de espera cuando Montevideo hay una cola de espera que va asignando. Lo mismo con las personas, hay muchas personas que no han encontrado lugar en su sitio y se registraban en otro.