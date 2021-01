Raúl Rodríguez: "No creo que se tense la relación con el gobierno de ninguna manera"

Conversamos con el presidente del Casmu para conocer cómo se dio la negociación por la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus.

Negociación por la vacuna

Ninguna de las vacunas ha pasado la fase tres. Pfizer está más adelantado, pero no está en fase tres terminada. Nosotros necesitamos garantías. Esto es una empresa privada y esperamos la publicación con las comunicaciones que se iban a hacer para la OMS. Si las comunicaciones son positivas, muy posiblemente se habilite el uso de la vacuna. Rusia, Argentina y Bielorrusia ya están vacunando con una situación muy diferente a la que tiene Uruguay. Por el momento no estamos en condiciones de darla, queremos ver cómo evoluciona la situación. Ninguna vacuna tiene la fase tres terminada todavía.

Negociación del gobierno

No participamos de la negociación. Esto es una empresa privada que está buscando algo que puede ser útil para la empresa y el país. El Casmu trabaja para el país. Hemos estado alineados y trabajando con el gobierno. Esto es lo mismo. Si el gobierno dice que quiere tal vacuna, nosotros estamos a la orden del país. Lo primero es el país y luego estará la empresa. El Casmu es una empresa sin fines de lucro y esperamos salir rápidamente de esta situación.

Diálogo con el gobierno

No sería lógico que se tensen relaciones. Estamos todos trabajando por la salud del país. Como empresa privada en la salud ya las empresas han negociado otras cosas. Cuando surge la posibilidad y Uruguay está necesitando eso, nosotros no vamos a amputar una cosa que creemos que es útil. No creo que eso tense la relación de ninguna manera.

Tuve conversaciones con Álvaro delgado y el ministro y no hemos hablado de este tema. Las reuniones y conversaciones que hemos tenido han sido siempre de naturaleza positiva. Fue un tema de oportunidad. Le planteamos al fondo de recursos que invirtieran en el casmu. Creemos que Uruguay tiene que mirar hacia afuera porque tiene los recursos para competir a nivel internacional. Firmamos un convenio con la Universidad de San Luis por el cual nuestro centro va estar vinculado al centro neurológico San Luis. Empezamos a buscar acuerdos que puedan ahacer de nuestra institución y del país y un lugar apetecible desde el turismo de salud. Lasc osas surgen en el momento y la pelota busca al jugador.

Es posible que pronto pueda estar la vacuna. Rusia hoy tiene acuerdos con San Pablo, Corea del Sur y con la India. Creo que tiene la potencia.