Reforma previsional: "A partir de ahora se entablará una lucha política por la ley", dijo Manini tras afirmar que "hay acuerdo" para votarla

Este lunes retoma su trabajo la comisión especial de Diputados que analiza la reforma jubilatoria. Luego del parate por Semana de Turismo –tras la decisión de Cabildo Abierto de no votar el texto el 31 de marzo, como estaba estipulado en la coalición-, los legisladores continuarán a partir de este lunes discutiendo el proyecto. La última novedad al respecto surgió días atrás, cuando el Poder Ejecutivo le transmitió al partido liderado por Guido Manini Ríos que no sería posible incorporar la mayoría de las siete modificaciones que solicitó.

Sin embargo, el fin de semana hubo novedades este fin de semana. Luego de conversaciones entre el líder cabildante y Lacalle Pou, se logró el acuerdo para votar la reforma. "Si aceptan los 20 mejores años es porque aceptan que nuestros argumentos eran válidos y hacían viable en el tiempo. Se terminarán de convencer los colorados en estos días. Sanguinetti utilizó una frase que para mí no fue muy feliz aludiendo a que estábamos abusando de su paciencia".

Fui sorprendido cuando vi que había reticencia del Partido Colorado. En el correr de los días se fue aclarando el tema y se nos hizo ver que los 20 años es lo que está vigente hoy. Entre 25 y 20 hay una diferencia grande. Los votos van a estar (para la reforma jubilatoria).

Se incorporan puntos que mejoran el proyecto. El problema central de la seguridad social no se resuelve si no resolvemos el problema demográfico. Presentamos un proyecto que va por el lado de los nacimientos, pero también tiene que haber otro del lado migratorio. Tiene que haber atención a la especificidad de cada rubro. No todos tienen que jubilarse a los 65 años.

Hemos pedido en los últimos días que se nos dé más detallado. Con los números que ya nos habían aportado, decimos que no es tan significativo el cambio como para que ese sea el obstáculo. Mantener el número en 20 es importante. Todos sabemos que a partir de ahora se instaura una lucha política por esta ley, que va a ser utilizada sobre todo en la campaña política que se viene.

Con la LUC nosotros tuvimos discusiones ácidas. Una de las discusiones fue con las áreas protegidas. Se sacó y no estuvo en la ley. Yo estoy convencido de que si hubiera estado la ley definitiva, el año pasado ganaba el Sí. Bastaba eso para cambiar la suerte de la LUC en el otro sentido.

20 mejores años siempre va a dar mejor que los 25 mejores. Se cambió la edad y eso era un punto central de la reforma. Es lo que había hasta hoy.

El aspecto central de la reforma es el cambio de 60 a 65 años. Eso no lo hemos objetado. El promedio de jubilación en el BPS es de 63 años. Está sí la obligatoriedad en los 65 pero hay matices.

Lo menos que queremos hacer nosotros es afectar las infancias. No quiero arreglar ningún problema de la infancia con dinero de jubilados. No hay que atar una cosa con la otra.