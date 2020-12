Remo Monzeglio: "No podemos hacer futurología, tenemos que ir día a día analizando cada situación"

El subsecretario de turismo conversó sobre el movimiento de los uruguayos por la zona este del país, las expectativas para la temporada, el turismo interno y el impacto tanto en lo económico como en lo laboral de las agencias de viaje.

Que haya mayor movimiento. No es lo mismo Punta del Este sin el toque de los brasileños, ese toque de color que le ponían en Año Nuevo y la cantidad de argentinos que venían año y año. Esperemos que se normalice en el 2021. Las reservas disminuyeron muchísimo desde los anuncios de diciembre. Hubo un parate, ahora se va incrementando desde el domingo. Para la primera quincena normal que sea la mayor ocupación y después veremos cómo se van a dando las cosas. No podemos hacer futurología, tenemos que ir día a día analizando cada situación. Estaré en reuniones con diferentes presidentes mobiliarios y hoteleros, que ellos nos darán la pauta de lo que se viene.

El resto del país existe cientos de kilómetros de playa en Canelones, Rocha, opciones excelentes. Hablar de porcentajes hoy no podemos comparar, porque de turismo extranjero no tenemos. Esperemos que esto no lleve a un buen puerto que el turismo se haga de forma responsable y que los operadores vayan recomponiendo su caja y retomando personal. Hay hoteles que están cerrados, con seguro de paro total y parcial, sin pago de UTE, sin pagos del agua, de alguna manera han podido subsistir hasta ahora. Esperemos que muy pronto tengamos la solución. Estoy en contacto con amigos de Italia y Francia, las cosas que me cuentan son terribles, pero nosotros tenemos la posibilidad de tener un turismo de lo que anteriormente era normal.