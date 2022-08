Rendición de Cuentas: oficialismo y oposición desencontrados por fondos para Udelar

Este lunes comienza a votarse en el plenario de la Cámara de Diputados el proyecto de Rendición de Cuentas. Así se terminan los primeros 45 días de discusión, para que el texto continúe su camino rumbo a la Cámara Alta. Durante todas estas semanas, en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara Baja, legisladores de todos los partidos negociaron en torno al mensaje enviado por el Poder Ejecutivo.

No obstante, en algunos puntos no hubo acuerdo a la interna del oficialismo y la pelota se pateó hacia adelante. ¿Qué balance hacen del texto? ¿En qué se logró avanzar y sobre qué aspectos se quedó por el camino?

Trabajo en la Rendición de Cuentas

Olmos

Fue un proceso duro, intenso. El último día hubo 150 cambios. Este proyecto es mejor de lo que vino del Ejecutivo. Salieron temas que eran complicados. Nos sigue preocupando que hay alguna medida que continúa en potenciar la desigualdad, por ejemplo, las exoneraciones a sectores que no necesitan como el agroexportador. En alimentación hay partidas más grandes en 2024 que en 2023. Eso no tiene mucho sentido. Nadie piensa que en 2024 sea peor que en 2023.

Andújar

Olmos

Andújar

Estoy totalmente convencido que la economía se reactiva y dinamiza si se produce el empleo. Las pequeñas y medianas empresas son las que dinamizan la economía. La política de aumento salarial se está marcando. Me quedo con lo que dice COFE de que hay recuperación. Es con quien negocia el gobierno para tener un acuerdo. Es con quien se habla y con quien se firman los acuerdos. La palabra es que no haya pérdida salarial y de ahí para adelante todo lo que sea.

Olmos

Polémica por la asignación a la Udelar y al área de investigación

Andújar

Olmos

Andújar

En el proyecto original vino un incremento, separando el tema del cine. La ANII viene con un incremento de 4 millones de dólares. El poder Legislativo está resignando por el entorno del 12 millones. Entendemos la relevancia de la ciencia en el mundo. En estas reasignaciones lo que hicimos fue focalizar mucho más en qué tenemos que reasignar los recursos. No es cierto que a la Udelar no le estemos dotando recursos. Con este proyecto viene una partida de siete millones de dólares para la implementación de un campus universitario en Paysandú. Eso es para la construcción de infraestructura. Se está reforzando y acompañando planes para el Clínicas.

La Udelar tiene un gran presupuesto. No está desfinanciada como para no poder proyectarse a futuro. La universidad pide y está bien hacerlo. No creo que la hayamos dejado desamparada. No está bien que el discurso sea que no ha recibido nada.

La previsión de salarios para docentes es la misma que para los funcionarios públicos.