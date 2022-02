Resolución de trabajadores de Casa de Galicia: "Sentimos que esto va a generar equilibrio, pero que nosotros somos el sacrificio"

El Parlamento aprobó este martes una ley que establece cómo va a ser la distribución tanto de los socios como de los trabajadores de Casa de Galicia y las condiciones que van a tener que cumplir los prestadores que absorban a las dos partes. Recibimos a las Patricia Pérez y Rosana Faciolli, funcionarias de Casa de Galicia, quienes afirmaron que "proyecto de ley que no conforma ni satisface a ninguna de las partes interesadas".

A su vez, integrantes de la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia se manifestaron el martes frente a las puertas del Palacio Legislativo en reclamo por la liquidación de la mutualista.

Los reclamos de los funcionarios de Casa de Galicia

Patricia Pérez

Ayer fue un día nefasto para todos. Si bien todos sabemos que el 23 de diciembre el juez decretó el cese de Casa de Galicia, a mediados de enero hubo una revocación de esa ley que facultan a la doctora Lucía Curbelo para poder negociar con los acreedores, en algo que aún no está cerrado. Por eso nos llamó la atención que ayer se votara una ley tan apresurada. Lo otro que hemos conversado con diferentes parlamentarios y todos sabían que existe un grupo inversor. Y se les pidió que se atrasara la ley una semana para poder presentar un proyecto. No se invierte de un día para el otro. Sabiendo todo esto, igual ayer se votó. Voy a hacer eso de las palabras de Botana de ayer: “Estamos desvistiendo al muerto antes de que el muerto esté frío”. Hay una apelación. Es inconstitucional. No estamos manteniendo los derechos de los socios. Nos estamos poniendo cuatro prestadores y tenemos elegir entre ellos. La diferencia entre vos y yo, vos podés elegir el prestador Fonasa que vos quieras, y yo tengo que elegir entre cuatro. Violentaron todos los artículos de la ley constitucional.

El grupo inversor que proyectaba quedarse con la mutualista

Patricia Pérez

La plata está, que fue lo que se planteó. Nosotros presentamos y dijimos que había un inversor. Después salieron a decir que el inversor no existía. Nos dijeron que esto se arregla con plata. La plata está. Hay un grupo inversor. No sé quién es el nombre del grupo inversor, pero sé que se está trabajando en el proyecto. Está negociando el grupo de socios, un grupo de abogados escribanos y el grupo de inversores. El proyecto ya lo tiene el gobierno. Planes serios hay. Lo que pasa es que se pidió tiempo porque lleva tiempo de reestructura para presentar el proyecto para terminar de acomodar las partes. Todas las bancadas lo sabían.

Las diferencias con la Federación Uruguaya de la Salud

Patricia Pérez

No es que estemos desmarcados de la FUS. Lo que sí no estábamos en acuerdo es de cómo se estaban llevando las negociaciones a través de la FUS. Teníamos una meas directiva que renuncio, ahora hay otra. Las negociaciones no nos permitieron presentar nuestros proyectos para armar una negociación. Nunca lo pudimos hacer.

Las negociaciones por el destino de funcionarios y socios

Rosana Faciolli

Falta la resolución judicial. Se aprobó una ley sin tener una resolución judicial. Es como que nos salteamos un paso. Fue un día muy triste ayer. Como uruguayos debemos celebrar el acuerdo entre todos nuestros políticos. Lo lamentablemente es que haya sido para votar un proyecto de ley que no conforma ni satisface a ninguna de las partes interesadas. No entendemos por qué la conformidad. No creemos que sea una cosa buena. Nosotros tuvimos un cierre el 23 de diciembre. Ese día estábamos manifestando por el cobro de nuestros aguinaldos, que lo cobramos el 7 de enero. A partir del 24 empezamos una carrera contra el tiempo, donde ya se nos había planteado el 24 un plan B. Se nos plantea ese proyecto como una única opción. Lo que nos planteamos es por qué los gobernantes sacaron de un cajón una resolución tan vieja, por qué no se pusieron en conjunto todos a pensar una solución que conformara a las partes. Como ciudadanos era lo que esperábamos. Lo que nunca había pasado fue un desacuerdo con los representantes de la FUS. En ningún momento hubo una mesa de negociación. Los que negociaron fueron los actores políticos. Lo único que fue paso fue ponernos el plan B sobre la mesa e insistir que lo aceptemos.

La distribución de trabajadores de Casa de Galicia

Rosana Faciolli

Que no queremos dejar de trabajar es un hecho, no vamos a mentir. Pero entendemos que no es una solución porque serian 400 de trabajo a una bolsa de trabajo, que no es fácil colocar, de un seguro de paro especial que todavía no tenemos claro en qué consiste. Porque lo único que se nos dijo ayer es que es de un año y luego se verá si se extiende. Creo que nadie se pregunta qué va a pasar en dos años cuando esos socios desconformes empiecen a migrar de un lugar a otro y empecemos a sobrar funcionarios de Casa de Galicia. Hoy nos acostumbraríamos, con todo lo que implica cambiar de trabajo. Estamos hablando de gente que está hace más de 30 años en la institución. Eso es lo que tiene de particular Casa de Galicia. El funcionario va y se queda. Prueba en otro lado y vuelve a Casa de Galicia.

Patricia Pérez

¿Que hubo malas gestiones? Sí. Ahora no somos la única que estamos así. Lo que pasa es que la ubicación de Casa de Galicia geográficamente es muy deseada. Se ve que tenemos enemigos que no quiere. Otras mutualistas han pedido fideicomiso y de los han otorgado. Nosotros que lo pedimos en otro gobierno, en 2015, recién lo pudimos obtener en 2019. Nos llevó cuatro años obtener el fideicomiso. El que tenemos, el 60% de ese fideicomiso quedó en AFISA para los sueldos. A nosotros también nos deben. ASSE también nos debe. Lo que se usó del fideicomiso fue un 40%. El otro día, Salinas el otro día salió a decir que no hay plata para pagarlos sueldos. Hay que aclarar. Si no se libera el pago del BPS no se libera los créditos de AFISA. Los sueldos están. Falta ese trámite para que no caiga todo lo del BPS. ASSE lo quiere porque tiene el Saint Bois y el Hospital del Cerro en deterioro y le viene como anillo al dedo. Se pidió tiempo (para el proyecto). Cuando ingresamos a la Torre Ejecutiva, le dijimos que necesitábamos 90 días para presentar el proyecto. Nos dijeron que ese tiempo no lo teníamos.

Rosana Faciolli

Nos preocupa mucho dónde nos va a tocar. Lo que sentimos con las decisiones y el apuro es que una importancia muy grande de mantener un equilibrio en el sistema integrado de salud, que es un muy buen proyecto, pero está teniendo sus dificultades. Entendemos que en Casa de Galicia hubo malas administraciones y falta de control. Sentimos que esto va a generar equilibrio, pero que nosotros somos el sacrificio. Es una mutualista para 140 mil socios. Tenemos 40 mil o sea perfectamente podríamos haber coexistido. Esto tiene que ver con el sentimiento. No sabemos si es la realidad. Lo otro es que tenemos compañeros que hace 15 días están haciendo una huelga de hambre, y si llegaron a una medida extrema es porque sentimos que estamos en una situación extrema.

Patricia Pérez