El precandidato frenteamplista Mario Bergara propuso prohibir la tenencia de armas en manos de civiles como estrategia para reducir la violencia de la delincuencia, siguiendo el camino de países como Escocia y Australia que lo hicieron en la década de 1990. Los datos de criminalidad del primer semestre de 2018 no solo arrojaron un aumento récord en el número de delitos, sino también evidenciaron una mayor cantidad de armas en manos de los delincuentes. Así, mientras que las denuncias de rapiñas aumentaron globalmente casi un 56 % (de 9.282 a 14.459), aquellas que se cometieron usando armas de fuego lo hicieron un 69 %, al tiempo que los asesinatos a balazos pasaron de representar el 65 % de todos los homicidios al 72 %.

Abordamos el tema junto al experto en seguridad Edward Holfman.

Restringir el acceso a armas no es la solución. No hay ningún estudio científico que relacione armas con cantidad de delitos. La fórmula que sí ha funcionado es atacar la delincuencia, no sacar las armas.

Siempre fuimos un país con muchas armas. Las armas vienen de nuestros abuelos y se fueron pasando de generación en generación. Uruguay tiene por cada 100 habitantes, 32 armas. En Estados Unidos, cada 100 habitantes hay 90 armas. En el mundo no hay una relación de menos armas y menos homicidios.

La tenencia de armas implica que vos tenés un arma en tu casa, que no está cargada, y cumpliendo determinados requisitos. En el comercio sí tenés habilitado el porte de arma, que es algo distinto.

Entiendo que la gente que está en el interior, que está sola, ahí tenés que tener un arma. Hay otra cantidad de temas a atacar que no son el tema de las armas.

Las armas te matan, pero también te defienden.