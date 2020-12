Ricardo Bernardi: "Manejemos con cuidado el temor porque se dispara y el pánico no ayuda"

El integrante del GACH dijo que se deberá "manejar racionalmente el temor" y agregó que "aceptemos que este diciembre y la lucha contra el coronavirus vamos a tener duelos afectivos".

El gobierno anunció medidas hasta el 18 de diciembre para intentar contener el aumento del coronavirus. Se volvió a instaurar el teletrabajo en la mayoría de las oficinas públicas, se pidió que se hiciera lo mismo en el sector privado, se suspendieron los deportes en espacios cerrados, y los bares y restaurantes deben cerrar sus puertas a la medianoche. Las autoridades anunciaron que continuarían monitoreando los focos y, en función de lo que ocurra estos días, verán qué medidas tomarán para las siguientes semanas.

Trabajo del GACH

Comportamiento

Lo que venimos haciendo es por un lado estar muy atentos la literatura. Lo que se llama unidad comportamental y las medidas farmacológicas. Estuvimos participando con personas de otras universidades y entidades como la OMS, justamente hablando de la importancia de las medidas del comportamiento. En nuestro país debemos tener muy monitorizado, no solo lo biológico, sino como está la percepción del riesgo.

Se habló de fatiga que es cierto que luchamos durante varios meses para mantener baja la curva y lejos esta primera ola. En un momento porque vino más fuerte o porque aflojamos o las dos cosas, en este momento nos están mojando. La pregunta es ¿vamos a ponernos en marcha y qué sabemos? Nosotros podemos estar transmitiendo, sabemos que cualquiera con el que estamos en contacto puede estar haciéndolo también, sabemos que la forma es mantener distancia, ventilación, al tapaboca lo llamaría ‘tapa nariz’ porque la verdad, ¿cuántas personas usan el tapabocas debajo de la nariz? Por lo menos no tosen, no expulsan partículas, pero las respiran.

Temor al virus

Diez o quince días antes de que las cifras eran otras, insistía de que existía una negación del riesgo. Habíamos pensado de que teníamos un Dios aparte. Ahora diría que hay temor y manejemos con cuidado el temor porque se dispara y el pánico no ayuda. Manejar racionalmente el temor y el temor significa cuidado.

Fin de año

Este diciembre tiene el aspecto de que vamos a tener a renunciar festejar como veníamos haciéndolo. En otros lugares ya se fijó de que solamente seis personas podrán estar juntas para festejar. Hay grupos que van a sufrir mucho, generalmente se habla de las personas mayores que son más vulnerables y deben cuidarse más, pero los jóvenes de quince, dieciséis, dieciocho, deberán renunciar a cosas que no se repiten es también un duelo, es tener que vivir restricciones dolorosas, entonces aceptemos que este diciembre y la lucha contra el coronavirus vamos a tener duelos afectivos. Eso puede llegar a traer ciertos ánimos depresivos, no llamemos depresión clínica, no es una enfermedad, sino que es un sentimiento de tristeza, de pena, de perder algo.