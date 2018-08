Ricardo Gil Iribarne: “La Jutep no quiere ser utilizada para fines políticos”

El presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública se refirió a la necesidad de discutir una legislación contra la corrupción entre privados.

La Fiscalía sigue adelante con la investigación de posibles actos de corrupción en la Asociación Uruguaya de Fútbol. El subsecretario de Interior Jorge Vázquez se comprometió a aportar detalles a la Junta de Transparencia y Ética Pública. Hablamos con el presidente del organismo, Ricardo Gil Iribarne.

Después tenemos un número importante de denuncias y un número importante de denuncias a actores políticos de actores de otros partidos. Eso no es prioritario. Pasan dos cosas: tenemos que optar y la Jutep no quiere ser utilizada en un año preelectoral para fines políticos.

La prioridad es el asesoramiento a la Justicia porque tenemos plazos. Es una obligación formal. Tenemos dos casos: el de AlasU y otro tema que no manejamos públicamente que proviene de Río Negro. Tenemos plazo de 60 días para expedirnos sobre dos voluminosas cajas de documentos.

El escándalo de la AUF

El caso de la AUF no lo hemos estudiado pero hay limitaciones importantes porque está judicializados. Si hay delitos, la Jutep no puede actuar. Solo si la Justicia nos lo pide. Lo otro es que los principales respaldos no los tenemos. Mientras sean actores privados escapan a nosotros. Una cosa es que la AUF sea una asociación civil bajo la órbita del MEC y otra es que las potestades de la Jutep tienen que ver con funcionarios públicos.

La Jutep aún no ha considerado la puesta a disposición de Jorge Vázquez. Una cosa son los delitos, que la Jutep solo se puede involucrar a pedido de la Justicia y otra son las normas de conducta que tienen que ver con la ética que no tienen que ver con el Código Penal. Esa zona es nuestra y vamos a actuar.

En la AUF por ahora no vemos faltas éticas porque tenemos una dificultad probatoria. No nos gusta jugar al grito y las prioridades no están según los titulares de las noticias.