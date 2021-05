Ricardo Pascale: "Los uruguayos tenemos que decidir para dónde queremos ir mirando 30 años para adelante"

El economista y expresidente del Banco Central acaba de publicar el libro “Del freno al impulso. Una propuesta para el Uruguay del futuro”. Allí plantea que el PBI per cápita de nuestro país se ha separado del de otros, con los que hasta hace pocas décadas podíamos compararnos, como Nueva Zelanda. Por eso propone dos opciones: o seguimos en una “vieja economía” que produce básicamente commodities o productos industriales de baja o media tecnología, o viramos hacia una que se base en la incorporación de conocimiento, ciencia, tecnología e innovación.

Su visión sobre hacia dónde debe mirar la economía y la innovación en el país

En el siglo pasado en 1908 hubo una revolución tecnológica con la de Henry Ford. En el año 1971 aparece la revolución de las tecnologías de las comunicaciones y aparece un crecimiento del conocimiento que ha ido creciendo en la incorporación de más valor agregado con productos con más valor agregado. La última revolución que es la 4.0 que viene desde hace 20 años es donde se pueden ver innovaciones disruptivas que se dan con una velocidad enorme sobre el internet de las cosas, genómica avanzada, robótica. Hubo dos revoluciones en el siglo pasado y otra terminando el siglo pasado y otra en el nuevo. No hemos incorporado el conocimiento en la ciencia de la tecnología en lo suficiente.

Hay que tener cuidado porque es tan veloz todo este proceso que cuanto antes nos subamos a esto es mejor porque la distancia sino será más grande. Esta pandemia todavía va a dejar más grandes las brechas entre países ricos y pobres. Ningún país es desarrollado sin mostrar una economía del conocimiento. Ningún país que entró en este tema lo hizo sin entrar en un consenso entre los distintos colectivos sociales. Lo peor que podemos hacer es seguir en el camino que estamos ahora de dejarnos por vencidos y que no podemos. Lo peor que podemos hacer es quedarnos en el camino que tenemos ahora que lo único que hace es alejarnos más y que muchos uruguayos se vayan. Necesitamos un consenso de hacia dónde va el país. Eso lo hace más de una persona y es como una vacuna. No alcanza con vacunar a un barrio. Necesitamos a todos. La palabra “innovación” no se puede empezar a escuchar a los 35 años. Las innovaciones tenemos que empezar a hacerla nosotros. Uruguay tiene una ciencia que está a la altura de las circunstancias. Uruguay muestra que tiene una ciencia y puede.

El libro todo no está pensado para una pandemia. Lo que hicimos en el país todo el mundo decía que era imposible. En realidad no tenemos que confundirnos. Se pudo llegar a hacerlo porque hubo un gran consenso en el liderazgo. Ahí la gente empezó a creer más en nosotros en el sistema y pudimos salir. Los líderes actuales deberían ir a ese tipo de acuerdos. Los liderazgos de todos los colectivos que están involucrados en este aspecto. No alcanza solo con que los líderes quieran hacer una cosa. Los uruguayos tenemos que decidir para dónde queremos ir mirando 20 o 30 años para adelante. Los países de Asia miran el futuro. Los países de América Latina tenemos la tiranía del corto plazo. A mí me gusta hablar con teoría pero luego ir al grano.