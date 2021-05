Ricardo Perciballe: "Las personas que presumimos que tienen la información, la tienen, pero seguramente no la van a aportar"

El fiscal de delitos de lesa humanidad se refirió al hallazgo de documentación referida al período de la dictadura en la unidad de Grupo de Artillería número 5 de Montevideo, en qué serán utilizados y cómo avanza la investigación de casos de desaparecidos.

Su evaluación sobre los archivos encontrados en la unidad nº5

Lo que hay que tener presente es que lo que hacemos desde Fiscalía es solo un punto en la globalidad de lo que es el análisis del pasado reciente y lo nuestro es muy limitado a una investigación criminal, pero esto puede aportar a una investigación histórica y al conocimiento del pasado por la ciudadanía. Nosotros tenemos ocho o diez documentos que pueden servir para probar puntos tangenciales. No hemos recibido documentos que puedan ser contundentes en alguna imputación, pero sí los que recibimos van a ser utilizados en una investigación con el viejo y el nuevo código.

En el momento en que los recibí me fueron remitidos en forma de CD y comencé su estudio como es de rigor. Bienvenido todo hallazgo de documentación sobre le pasado reciente porque más allá de que permita avanzar o no en investigaciones, siempre la obtención de documentos permite obtener un panorama de lo que ocurrió y siempre aporta a la historia del país y a lo que pasó.

Influencia de los documentos en causas de investigación

Cuatro de ellos refieren a una investigación por la desaparición del doctor Liberoff Peisajovich y la privación de libertad de la suegra, sus hermanos así como la muerte de sus padres. También se vincula de una forma u otra con la muerte de Michelini. Son cuatro documentos que no van a dilucidar la causa, pero sí aportan puntos tangenciales que estamos intentando probar desde la Fiscalía. Los otros aportan para otras causas que no son tan conocidas pero sí trabajados con el viejo código.

Desconozco cómo fue el hallazgo. A mí solo me llega el CD con la información. Los documentos y archivos existen. El ideal es encontrarlos. Todo hallazgo es importante y en ese sentido habría que tener una política de Estadio en procura de obtención de la documentación pero sobre todo en el análisis histórico y en el conocimiento de la verdad por parte de la ciudadanía para aclarar muchas cosas y si es posible echar luz en el proceso de búsqueda de desaparecidos.

En particular, no sé si hay algún proceso de búsqueda. No nos ha llegado ninguna solicitud de busca. Desde que estamos al frente de la Fiscalía especializada hemos hecho cuatro allanamientos en los que 3 fueron positivos y encontramos la información que buscábamos. En la medida que tenemos datos fidedignos, pedimos la autorización y hacemos las intervenciones.

Hay consideraciones distintas. Madres y Familiares hace sus planteos y los presentan en donde creen pertinente. Desconozco de los elementos que tienen. Si la Fiscalía le llega información, la Fiscalía va a actuar.