Ricardo Perciballe sobre el proyecto para el acceso universal a archivos de la dictadura: “Es un tema discutible porque hay archivos que tienen información sensible que puede afectar a muchas víctimas”

El 20 de mayo se conmemorará la 28ª Marcha del Silencio. Parte a las 19:00 hs. desde plazoleta de Av. Gral. Rivera y Juan D. Jackson hacia la Plaza Cagancha. Esta movilización liderada por madres y familiares de detenidos desaparecidos, renovará el pedido de siempre: “Memoria, verdad y justicia” con una nueva consigna: “¿Dónde están? Nunca más terrorismo de estado”. Desde el 2018 trabaja una fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad que concentra las investigaciones por los crímenes cometidos durante la dictadura. Desde esa fecha existen 30 casos con pedido de procesamiento de la justicia, 13 con condenas efectivas y 15 solicitudes de procesamiento pendientes a la espera de resolución. Para profundizar en que esta situación recibimos a Ricardo Perciballe, fiscal especializado en delitos de lesa humanidad.

El trabajo de la fiscalía especializada y los tiempos judiciales

Hay que separar muy claramente lo que es una investigación criminal para una imputación que es lo que nosotros hacemos diariamente. Nosotros nunca contamos con el testimonio de los victimarios, primero porque partimos del derecho que tiene cada imputado a no auto incriminarse, y hacer una defensa efectiva. El testimonio de ellos es casi inexistente. Por otro lado está la búsqueda de detenidos desaparecidos que ahí si es fundamental que ellos hablen, que lo podrían hacer perfectamente ante la institución o en forma anónima; podrían brindar la información, que la información está y la tienen. Eso no necesariamente se correspondería con una imputación penal pero permitiría establecer verdad y saldar una deuda con familiares.

Yo tengo 32 años de fiscal y siempre nosotros nos formamos en que, a medida que pasa el tiempo, es perjudicial para la investigación. Cualquier investigación común y corriente es así. En nuestro caso no es tan así y podría ser a la inversa. Yo siempre pongo el ejemplo de que si un fiscal en el año 1985 pudiera haber realizado estas investigaciones, hubiera tenido más complejidad de la que tenemos nosotros hoy. Porque hoy hay mucho avance en los trabajos de los historiadores. Se encontraron muchos archivos que nos permiten extraer información. Y además hoy hacemos un trabajo muy grande de cruzamiento de información de los archivos, de los legajos de los militares, de los archivos provenientes de la justicia militar. Entonces eso nos permite tener hoy un mayor panorama del que teníamos treinta años atrás.

Hay claramente dos tiempos bien distintos. La fiscalía especializada que se dedica solo a esto y la justicia, que en este caso no tiene una justicia especializada y que tiene que resolver estas causas, que son complejas, y otras causas. Entonces los tiempos a veces no están acordes a lo que nosotros esperaríamos. De todas formas, en los últimos años, a partir del trabajo del equipo de la fiscalía especializada, se han ido modificando algunas posiciones jurisprudenciales que han permitido avanzar. Hemos visto que se han solucionado algunos problemas que antes no estaban solucionados y esto nos ha permitido avanzar. Por eso hay un cambio sustancial entre 2018 y hoy.

La información que surge de los tribunales militares

El caso Roslik y la postura de la Suprema Corte

Con respecto a la justicia militar, para nosotros es una documentación muy importante, obviamente documentación que la tomamos en consideración con otro conjunto de pruebas. Porque sabemos que ahí hay información muy importante pero también información que no se corresponde con la realidad. Para poner ejemplos, cuando se daba la muerte en una unidad militar por torturas, siempre terminaba el caso archivado y, a sabiendas de que había muerto por tortura, siempre se le daba una clausura. Pero sí eso nos permite hoy, con los años, establecer quienes eran los que participaban, quienes eran los oficiales que interrogaron a la persona. Quienes estaban en el lugar. Eso también tenemos que corroborarlo con testimonios que podamos tener de víctimas o con los legajos personales con otros cruzamientos que hacemos.

Con respecto a la Suprema Corte de Justicia, no dispuso que hubiera cosa juzgada a partir de la sentencia de la justicia militar. Lo que estableció es que hubo cosa juzgada con respecto a lo que dispuso en su momento el Tribunal de Apelaciones de 2º Turno. Sí es correcto que el tribunal de apelaciones se basó en parte en la justicia militar.

La investigación del caso Gomensoro

Esto fue archivado en su momento también porque hubo un sobreseimiento de los dos imputados de Juan Carlos Gómez y de Gavazzo. El de Juan Carlos Gómez es entendible. El de Gavazzo no es entendible, no debió ser sobreseído. A partir de ese sobreseimiento nosotros pedimos la reapertura del caso. La jueza del caso hizo lugar. Recurrió la defensa. El Tribunal de Apelaciones entendió que no correspondía la reapertura porque ya había cosa juzgada. Nosotros interpusimos casación, fuimos a la corte y la corte, después de mucho tiempo, estableció que se deben continuar las investigaciones.

Lo real es que Gavazzo solo no pudo haber participado.

Nosotros vamos a trabajar fuertemente en Artillería No 1, porque esta investigación se hizo sobre la base de que esto había ocurrido en Paso de los Toros. Lo que está probado es que fue en Artillería No 1 y que en ese momento Gavazzo era el segundo jefe. Pero había también otros oficiales que participaban en las torturas porque tenemos causas en Artillería No 1 y de ese período. Entonces, vamos a volver sobre el tema.

Tenemos algunas personas identificadas y que están vivas. El paso es, primero, tener acceso al expediente, porque resolvió la Corte hace muy poco. Una vez que expide la Corte, baja el expediente al juez letrado y, a partir de que llegue materialmente al juez letrado, seguramente ella va a dar vista a fiscal y ahí nosotros tenemos una batería de prueba para solicitar. Para citar, entre otros, a esos imputados, pero la prueba no solo es el testimonio de los militares sino que hay prueba documental y hay mucha información y alguna que ha salido de la prensa.