Richard Read afirma que el PIT-CNT no debería viajar a Brasil para apoyar a Lula: “Tenemos un discurso de no injerencia”

Una delegación de dirigentes del PIT-CNT, encabezada por el secretario general Marcelo Abdala, viajará en las próximas horas a Porto Alegre para participar en las movilizaciones en apoyo a Luiz Inácio “Lula” da Silva, ya que este miércoles el Tribunal Federal decidirá si ratifica o revoca la sentencia por corrupción contra el expresidente brasileño.

La condena es a nueve años y medio de prisión por corrupción y lavado de activos. Lula está en campaña y es favorito para ganar las elecciones de octubre.

Abordamos este y otros temas junto al dirigente sindical de la FOEB Richard Read.

La delegación sindical que viaja a Brasil en apoyo a Lula da Silva

Hay una delegación numerosa que va a concurrir. Lo que nosotros manifestamos en nombre de la FOEB es que nosotros no vamos a ir y que no estamos de acuerdo en que el Secretariado del PIT-CNT concurra, porque es una pérdida de independencia que se apoye a un político. Cualquiera tiene la legitimidad de ir, pero me parece saludable y sano que no vayan como PIT-CNT.

Tenemos un discurso de no injerencia. Cualquier compañero tiene el derecho a ir, incluso a nombre de su gremio, pero que no vayan a nombre del PIT-CNT es importante.

Brasil tiene un problema grande que es de la corrupción. Y no es un cuento: es un problema real. Eso ha generado una situación de crisis en cuanto a la credibilidad del sistema político, algo que vive toda América Latina.