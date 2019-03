Richard Read y los cuestionamientos a los Consejos de Salarios: “Escucho a Licandro y me parece un católico reivindicando la Inquisición”

"Los Consejos de Salarios llegar para quedarse, pero hay que reformarlos", apuntó.

El economista Gustavo Licandro (exministro del Partido Nacional) puso la mira sobre los Consejos de Salarios y cuestionó su permanencia.

Abordamos el tema junto al exdirigente sindical Richard Read.

Yo vengo diciendo hace tiempo que hay que reformar los Consejos de Salarios. Tenemos que volver al viejo Uruguay del debate frontal, donde no importa estar de acuerdo, pero sí enriquecer a la sociedad con buenos argumentos.

Los Consejos de Salarios llegar para quedarse. No cambio el envase, sino el contenido. Hay que convocar a Consejos de Salarios todos los años: un año pueden discutir salarios, otro empleo, otro productividad. Hay que inventar y ser más eficientes.

Escucho a Licandro y me parece un católico reivindicando la Inquisición. Es increíble reivindicar esa etapa.

La interna del Frente Amplio

Veo a la izquierda con mucho desgaste, pero con posturas políticas novedosas. En muchas cosas tuvimos una década perdida. La década ganada es cuando queda una educación sostenida, una sociedad madura.

Si hay más gente que ingresa al delito y no al estudio y al trabajo, es una derrota. Hay cosas que se hicieron muy bien, pero muchas quedaron en el debe.

Hay prioridades que hay que asumir. Hay un núcleo duro de chiquilines que viven en condiciones extremas en asentamientos, por ejemplo. Catorce o quince años de asistencialismo está mal.

Tiene que haber un proyecto que realmente meta la pata en el barro.

Me parece que Vázquez podría haber buscado otro medio para dar su mensaje de hoy. No me parece bien que se arme un político-partidario porque es el presidente de todos los uruguayos.