Richard Sander: "Le pedimos al presidente prioridad luego de haber inmunizado al personal de salud"

El intendente de Rivera conversó sobre la situación actual del departamento, los casos de brotes intrafamiliares, el trabajo en conjunto con la ciudad fronteriza de Santana do Livramento y sobre los inmigrantes refugiados en la ciudad.

Rivera

A diciembre cerramos con más de medio millón de platos entregados en seis comedores departamentales. Venimos trabajando con la desinfección de los comercios y también con tareas inspectivas de tránsito y ruidos molestos. Un trabajo de apoyo con el ministerio del Interior. Largos días de 15-20 horas de trabajo. El verano tiene ese componente ya que la gente sale más a la calle por el calor. La población de mayor riesgo es mucho más chica ya que en Rivera la edad promedio de contagio es entre 0 y 50 años. Seguir trabajando en campañas publicitarias, con los vecinos a través de los medios y redes sociales. Formar y convencer al vecino de que la mejor herramienta es usar el tapaboca y mantener la distancia social en todo sentido. Si hacemos una reunión familiar no compartir utensilios y mantener la distancia. Es complejo. Ayer cumplimos 10 meses de pandemia y hay un cansancio generalizado de la gente. Eso impacta y desgasta. La pandemia nos está dejando una crisis económica por el desempleo. Un clima que no es el mejor y la gente tiene que seguir haciendo esfuerzos comprando tapabocas y alcohol en gel. La vacuna va demorar y vacunar a todos será en periodos, por eso debemos seguir trabajando con seriedad y responsabilidad. Analizando los planteos que nos llegan. Estamos intentando cumplir todas las medidas sanitarias que nos pide el gobierno nacional. Nuestra realidad fronteriza es más compleja que el resto del país.

Brotes intrafamiliares

Se iba a complicar. No pensamos que fuera tanto. El 80 % de los contagios desde el 23 y 24, donde pasamos los 15 y 20 casos por días se da intrafamiliar. Por contacto al cruzar la ciudad fronteriza o familiares que vienen de Montevideo o de Brasil. Hay un planteo del sindicato médico de que hay que cerrar los comercios. Los orígenes no fueron de los comercios de Rivera. Hay entre 2000 y 3000 riverenses comprando en la ciudad de Santana do Livramento por el cambio es más barato.

El 40-45 % de los alumnos de los colegios son hijos de brasileños. La interacción diaria de que va a esos colegios privados, los papás llevan a los niños al colegio y eso genera una interacción. Es una realidad totalmente diferente a la que se puede pensar, pero es una realidad. Debe de haber 2000 o 3000 uruguayos haciendo cola para entrar a un supermercado en Santa do Livramento. Hay riverenses que trabajan en santana. Somos una ciudad única en dos países, que debemos tener 15 mil personas que tiene ese pasaje diario de la frontera en una forma que no se puede controlar.

El 24 de madrugada para el 25, hubo una fiesta de 1000 personas fuera de Livramento. Lo que hicieron las autoridades de Rivera fueron pasarle información a las autoridades de santana. Es otro país, no podemos actuar. Es complejo. La policía no tiene tanto personal. Necestiamos la colaboración entre todos. La manera de cuidarnos es hacer las cosas bien. Si esto sigue progresando será cada vez más complejos y vamos a tener pérdidas. Entre todos tenemos que seguir empujando para ser solidarios y cuidar especialmente que tienen alguna comorbilidad que son aquellos mayores, pero si los jóvenes no se cuidan porque son asintomáticos pueden llevar el virus a sus padres, a sus tíos o a sus abuelos. No solo en Rivera, los números han avanzado exponencialmente en todo el país.