Rinche Roodenburg: "Hay muy poca presencia del Estado en la frontera"

Conversamos con la integrante de la ONG Idas y Vueltas sobre la situación de los migrantes y refugiados en Uruguay. También habló sobre el caso de Rivera y de la complicación en los cambios de procedimientos de entrada en las fronteras.

Situación de migrantes en Uruguay

En la frontera hay un cambio de procedimientos que en realidad complican y es más difícil porque hay que llenar formulario y otras cosas nuevas. Hay muy poca presencia del Estado en la frontera y cuando no hay un buen sistema de refugios, un buen lugar donde ir para personas que necesitan en este caso más factible que pasen cosas que no deberían pasar.

Rivera

Exactamente lo que pasó ahí no lo sabemos. Está muy visto por la prensa. Nosotros lo que tenemos que hacer siempre es capacitar nuestros voluntarios para evitar estas situaciones y además tener los ojos abiertos porque no sabemos cuándo va pasar.

Complicaciones

Muchas veces se buscan excusas y eso empeora porque la gente se preocupa por el trabajo, está muy difícil para muchos uruguayos y está difícil para todos. Se escucha que los migrantes nos van a sacar el empleo, que vienen a contagiar, buscando culpables para la situación que estamos viviendo. El racismo existe y la xenofobia existe. Todos quienes somos activistas de estos temas intentamos combatir esto y hay buenas leyes. Falta el cambio cultural en todos nosotros porque hay miedos, desconocimientos, ignorancia y eso no está bueno porque en realidad que es mejor una convivencia intercultural. Hay medio millón de uruguayos por el mundo y yo deseo que estén bien atendidos que no sufran bullying, no se les retracte y todas esas cosas que no le deben pasar a nadie. Lamentablemente Uruguay no está libre de esto.

Es una situación muy compleja y muy terrible, en los últimos años hemos tenidos inmigrantes o refugiados que no han tenido posibilidad de acceder a un documento uruguayo al llegar y eso es muy grave. Hubo un cambio de procedimiento, ahora se necesita llenar una presolicitud cuando en realidad el derecho a solicitar refugio es claramente un derecho. La situaciones que se dan en las fronteras de que si, de que no, de que puede seguir o no, es muy raro y muy grave. Cómo va hacer esta persona, cómo va seguir si está enfermo tiene derecho a ser atendido. En Uruguay está permitido trabajar sin la cédula uruguaya y los trabajadores pueden recibirá sus empleados con el pasaporte en BPS. Sabemos que sin cédula la vida se te complica terriblemente en Uruguay, es un camino que no es buen para nadie.