Ripoll afirmó que TV Ciudad es funcional a lo político: “Todo lo que dice o hace Cosse, sale ahí”

La Intendencia de Montevideo destinará a sus funcionarios el 40% de los ingresos que superen lo recaudado en 2019. Esto fue definido en un convenio colectivo que fue firmado en abril de 2021 entre la comuna y Adeom. La medida recibió críticas desde la oposición departamental; el edil nacionalista Rafael Seijas dijo que “queda claro que quien manda adentro de la comuna es Adeom”. Para entender en qué consiste esta medida y a qué número de trabajadores abarca, conversamos con Valeria Ripoll, secretaria general de Adeom.

Todavía no es nada. Este es el primer año donde la Intendencia recupera ingresos.

Este convenio se firmó en pandemia. Obviamente atendía a la situación del momento pero también hay que entender que los funcionarios municipales de Montevideo hace más de 22 años que no tienen aumento real de salario.

No es lo único que contiene este punto. Este punto dice también que ese 40 por ciento de la diferencia entre los ingresos del 2019 y lo que esté por arriba este año, lo que va a hacer es ir a masa salarial. La masa salarial es todo de lo que se paga salarios. Y de ahí se van a definir prioridades. La primera son los ingresos de personal. Después está el otro punto del convenio colectivo que implicaba la discusión de la presupuestación de los funcionarios históricamente contratados, que son actores de la comedia nacional, músicos de la orquesta filarmónica, la banda sinfónica, docentes de la escuela de música, de la EMAD, y TV ciudad. Son funcionarios que ingresan a la Intendencia y se jubilan en su función pero no tienen la posibilidad de ser presupuestados. Esto los inhibe de tener carrera funcional. Porque si no sos presupuestado, no podés promover, concursar.

Son en el entorno de 300 trabajadores que estarían con la posibilidad de ser presupuestados.

Más allá de los números de la Intendencia, los trabajadores merecen estar igual que el resto y además todos merecemos tener la posibilidad de tener carrera funcional.