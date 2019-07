Robert Silva afirmó que “la Corte Electoral tiene la palabra” sobre su candidatura a vicepresidente: “La propuesta de 136 liceos es posible, pero quizás no en un solo período de gobierno”

"Me sorprendió absolutamente la propuesta de Talvi, no estaba en mis perspectivas", apuntó.

El candidato colorado Ernesto Talvi confirmó este domingo a su compañero de fórmula: el docente Robert Silva.

Silva formaba parte del Codicen hasta este lunes, cuando renunció a su cargo para evitar el impedimento de postularse. Sin embargo, varios señales que Silva está inhabilitado desde el punto de vista constitucional para candidatearse a vicepresidente de la República.

Abordamos estos y otros temas junto a Robert Silva.

Con Ernesto tomamos una posición: consultar a la Corte Electoral y quedar a disposición de lo que diga. Me parece oportuno no conversar más del tema. Antes de tomar la decisión se hicieron varias consultas, y por eso estamos acá. Ahora la Corte Electoral tiene la palabra.

Para tomar una decisión y presentar renuncia tuve que haber tenido ofrecimientos y conversar del tema, pero no fue un acto político, simplemente se conversó. No fue una decisión fácil, yo estaba en el Codicen luego de mucho esfuerzo. Por la educación no hay que trabajar estrictamente en el acto de la educación.

Me sorprendió absolutamente la propuesta, no estaba en mis perspectivas. También me han sorprendido gratamente todas las reacciones que ha habido en las redes sociales y a nivel personal. En mi equipo hay gente de todos los partidos, gente sindicalizada y no sindicalizada: creo que así hay que trabajar.

Encuentro en Talvi un académico que estaba en su sitio de confort, que decide dejar eso para trabajar en un proyecto de país con el que sueña. Eso me da esperanza. Y él hace eso en el partido en el que yo toda la vida milité.

Creo que la propuesta de los 136 liceos es muy buena. Es posible. Lo que sí quizás tal vez no en un período de Gobierno. Vamos a tener que ir avanzando paulatinamente.

A partir del 2005, mucha gente de la que entró a la educación quiso refundar todo y dijo que muchas cosas estaban mal. Hay muchas cosas que se han hecho que vienen de antes y se han continuado, otras que empezaron ahora y están bien, y muchas que están mal.

Mi amor por la educación proviene de dos lados: mi madre, maestra rural; y de haber participado de la reforma educativa de Germán Rama.