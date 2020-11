Robert Silva: "Hay 211 grupos menos en Ciclo Básico"

El presidente del CODICEN conversó sobre los efectos que tuvo la pandemia en los aprendizajes, las estrategias a desarrollar y las formas de evaluación. Además, agregó que "somos referentes a nivel latinoamericano por lo que hemos logrado".

Quedan pocas semanas antes de que finalice por completo este año lectivo, por lo que las autoridades tienen la mira puesta ahora en cuáles fueron los efectos de la pandemia en la educación y cuánto margen hay para revertirlos en 2021. Lo cierto es que miles de estudiantes se desvincularon en este proceso y el desafío es cómo reinsertarlos.

Espacios de las escuelas

Nosotros trabajamos en base al dialogo, profesionalismo, a evitar improvisaciones, nos parece muy importante en estas circunstancias. Esa capacidad de accionar ha sido muy valorada por la comunidad. Creo que eso es importante y además hay que actuar en conjunto. No dejar sola a las comunidades, muchas veces pasa ante una situación como esta, las comunidades necesitan apoyo.

Creemos que hemos marcado una tónica distinta, escuelas liceo, UTU. Excepciones a la regla puede existir, tenemos un número importante de escuela, que funcionan 2 o 3 días. En el caso de todos los centros, los equipos directivos e inspectivos, y estamos nosotros. Varios departamentos he recorrido y las maestras adaptan los espacios, y van a espacios sociales también. Eso es lo que falta, y se hace multiplicando esfuerzos, debido a la situación.

Nivel de aprendizaje

No medir en una evaluación tradicional, si estamos estableciendo el plan de acción 2021. Hay instancias de acompañamientos. Hemos establecidos etapas que culminan como liceales y UTU, que tienen una segunda etapa hasta fines de diciembre para lograr la aprobación del año, sino van a febrero. Estamos trabajando módulos de acompañamientos, de reafirmación de saberes, de cosas fundamentales de las instancias del saber, sabiendo que hay situaciones diferentes. Tanto secundaria y UTU están trabajando conjuntamente. Estamos planificando detalladamente el inicio del 2021. La presencialidad como foco principal y desarrollar más estrategias para mejorarla.

Si hay que decir que los aprendizajes fueron afectados, no hay duda. No se puede negar. ¿Quién podría negar que los aprendizajes fueron afectados? Porque un sistema, que toda su vida tuvo como columna vertebral la presencialidad y de un momento a otro tuvo que frenar bruscamente, para luego comenzar diferente.

Presencialidad

Estudiantes

En el entorno, no lo tengo cuantificado pero sabemos que entre 3000 y 4000 mil niños tienen seguimiento específico. Cuestiones que obligan a los maestros comunitarios, a los inspectores a tener la lupa puesta en esos casos.

Según el subsistema educativo, en el caso de primaria cercano a 4000 niños que no están con la vinculación que debieran estar. Sabemos dónde están, se los ha ido a buscar, y desarrollado distintas estrategias para hacer que los responsables adultos cumplan con la obligación de que el niño vaya a la escuela. Se ha trabajado con la policía comunitaria, varias inspecciones de primaria a nivel nacional.

Mejoras

Recursos

Nosotros creemos que habrá situaciones complejas, en donde habrá promoción y no promoción, lo que cambió son las formas de evaluación debido al contexto. Y si la aplicamos a rajatabla, aumentaría la repetición.

Pruebas de ingreso

Eso es un tema que no está en orbita de ANEP ya que nosotros no tenemos pruebas de ingreso. Supongo que habrá flexibilización. La Universidad de la República ya avisó que los cursos comenzarán el 1 de abril. Acá no se va pasar a los estudiantes por pasarlos, sino que mediante estrategias se afianzará sus aprendizajes.