Robert Silva: "No veo un deterioro de las relaciones con los sindicatos, sí lo veo como una puesta de límites"

La vuelta a clases presenciales se produce en el medio de críticas del gremio de docentes, que denuncia que hubo un recorte de 40.000 horas por mes y acusaciones de persecución sindical por el establecimiento de una comisión investigadora por la utilización de licencias de forma irregular por parte de algunos dirigentes del sindicato. "Al que diga que hay persecución sindical, que la demuestre y vamos al Ministerio de Trabajo", expresó el presidente del Codicen.

El lunes 178 mil alumnos retornaron a clases presenciales en Secundaria y UTU en el penúltimo paso establecido por el gobierno dentro del calendario educativo que estuvo sujeto a la situación epidemiológica del país.

Retorno a la presencialidad

Estamos conformes con lo que se ha hecho. Basta mirar la región y somos la excepción. Lo digo con orgullo. No es un tema del gobierno. Es un tema de todos los que trabajamos en educación. En 2020 fuimos los primeros en volver. Cuando se toman decisiones de gobierno, se toman con la evidencia de lo que pasó en el momento. En el 2021 la situación fue distinta. Fue distinta en conectividad, acompañamiento. Aprendimos mucho en el 2020. Se permitió hacer un colchón con esta situación. Hay cosas para mejorar pero todos los que hemos tenido responsabilidad en esta situación creemos que hemos tomado las mejores decisiones y que el sistema educativo uruguayo no se ha visto tan afectado, aunque obviamente está afectado.

Si se mira la información de la Rendición de Cuentas, se ve que en UTU la realidad es una. Hubo mayor conectividad en UTU a diferencia de lo que sucede en Secundaria. Eso varía mucho. La vulnerabilidad se ve dificultada por una situación de no presencialdiad por el trato directo. Esto en pandemia no solo afecta los aprendizajes, sino también el desarrollo y la protección de los derechos. En eso también tenemos que trabajar.

En el marco de lo que ha sido el sistema uruguayo que cada vez que ha vuelto a la presencialidad se dieron los cumplimientos de protocolos. Tenemos dos variables. Primero es el contexto nacional y segundo, lo que sucede dentro de los centros. Ahí no hemos tenido brotes, sino que son lugares seguros. Eso se debe a los esfuerzos del colectivo. En consecuencia se genera un clima adecuado y un clima seguro para volver. Existe una situación difícil de atender de desventajas que se generan por la no presencialidad que agudizan lo que se venía viendo de la no presencialidad: lo que vienen de contexto más vulnerable tienen más dificultades que los que no.

Deserción educativa

Estrategias pedagógicas para el 2021

Vacunación en el cuerpo docente

Programa de alimentación escolar

Inauguración de “liceos modelos”

En esa instancia de elecciones se hablaba de una cuestión que sabe que tiene que hacer que es cambiar la matriz del sistema educativo medio. No podemos seguir con una matriz del año 40 con un sistema a que no se piensa como un fin en sí mismo, sino un medio para un fin. Tiene que haber algún diferencial y una aptitud. Se nos cae terriblemente. Los problemas que están en la pandemia, no vinieron con la pandemia. El sistema es terriblemente inequitativo. Los centro María Espínola, llegan para tomar las cosas positivas, constituirlas todos en un proyecto pedagógico en un aprendizaje basado en proyectos, alimentación, deporte. Muchas cosas ya las teníamos, pero no estaban articuladas en un marco de sistema articulado. María Espínola e suma gran mujer, maestra del medio rural que fundó la primera escuela técnica del interior del país. Vamos a empezar a homenajear a mujeres y hombres. El plan de desarrollo educativo incluirá 18 el año que viene y aspiramos a 60 en todo el período.

Capítulo de la LUC sobre Educación

Hay que esperar el análisis de la Corte Electoral. Como demócrata me alegro de que los ciudadanos tengan este mecanismo. Durante este año hemos tenido un funcionamiento que ha resultado beneficios para la educación. Trabajamos muchos más articulados y coordinados Ir caminando en forma articulada, no cada subsistema pro separado. Hay una cosa beneficiosa de la LUC y que está dentro de esos 135 artículos que tienen que ver con la titulación universitaria de maestros y docentes. Estamos camino a concretarlo. Se afectaría en esos. Estamos esperanzados en poder lograrlo a finales del 2022. Estamos trabajando articulados con la Udelar y la UTEC y tenemos que trabajar con la ANEP reivindicamos al autonomía del ente. Queremos el reconocimiento universitario, pero quien reconoce la calidad para ejercer la docencia es la ANEP y así va a seguir siendo.

Ahora existe un único órgano colegiado que es el Codicen. Ahí los docentes están representados. Los docentes están representados, que no es lo mismo que los sindicatos. En el Codicen la representación docente está. Muchos del sindicato me votaron a mí y votaron colorados, frenteamplistas. De eso se trata. Los sindicatos tienen que existir. Los representantes docentes para mí enriquecen si son cosas distintas. Yo no veo como un deterioro de las relaciones, sí lo veo como una puesta de límites a Fenapes. Algunos de nosotros llegamos para gobernar y asumir la responsabilidad. No hay cogobierno y empezamos a poner algunos límites. Eso ha generado en algunos actores que no están acostumbrados a que eso sea así. Con los sindicatos nos reunimos, pero no está bien que las decisiones de gobiernos sean enteradas por la comunidad educativa por los sindicatos. Tenemos acuerdo. Lo que decimos es que tenemos responsabilidades y hay que saber quién está en cada lado.

Al que diga que hay persecución sindical, que la demuestre y vamos al Ministerio de Trabajo. ¿Es persecución sindical hace lo que se hizo en San José y la división jurídica, que son profesionales de carrera, dicen que se constató que lo que hicieron está mal? Eso no es persecución sindical, es actuar conforme a derecho. Trabajamos con todos, los sindicalizados y los no sindicalizados. Asumimos las responsabilidades porque la educación tiene que adoptar y un conjuntos de decisiones fundamentales y hay que tener firmeza en eso. Eso no quiere decir que no dialoguemos, porque lo hacemos.