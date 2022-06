Roberto Rueda: si Lasso no es destituido, sus próximos tres años de gobierno "van a ser completamente conflictivos"

Las protestas por los altos costos de vida y el precio del petróleo continúan en Ecuador hace más de dos semanas, y la continuidad del presidente Guillermo Lasso al frente del país está siendo foco de debate en el Parlamento. El sector de la oposición Unión por la Esperanza, afín al ex presidente Rafael Correa, hizo la petición de destitución que comenzó a discutirse este sábado. Luego del debate, la Asamblea Nacional tiene 72 horas para votar. Para hablar sobre la situación por la que atraviesa Ecuador, contactamos con el periodista ecuatoriano Roberto Rueda.

Las protestas en Ecuador y la continuidad de Lasso

El conflicto económico y social que transita el país

Protestas en Ecuador por altos precios y el clima político

Rol del presidente

Es un líder que mantiene aún aceptación en Ecuador. Tiene su militancia, su base y su bloque de asambleístas ha impulsado acciones de crítica al gobierno de Rafael Correa. Ahora son ellos que han promovido la remoción del mandatario. Hoy continúa el debate sobre ese tema, es decir, el presidente ha sorteado el reclamo indígena, pero aún tiene un frente político en la Asamblea Nacional que tendrá que resolverse en los próximos días. En 72 horas tendrá que ver la votación para ver si los parlamentarios optan por destituir al presidente o ratifican la confianza en él, pero las críticas al gobierno no solo surgen del partido del ex presidente Rafael Correa, sino que de todos los boques. Incluso aquellos que dicen que no votarán la destitución, pero sí le piden a Lasso que rectifique, mejore.

La participación de la CONAIE y movimientos en el ámbito político para destituir gobernantes

Proceso judicial del presidente de la CONAIE

Gobernabilidad cuestionada y la necesidad de diálogo con la CONAIE

El hecho de que hayas logrado un diálogo con la CONAIE y que quizá no puedas tener los votos para que te destituya, no garantiza que de aquí en adelante el gobierno de Lasso lo va a tener sencillo. De hecho, lo que se dice es que van a ser completamente conflictivo los próximos tres años del gobierno de Lasso, si logra mantenerse luego de la votación. El gobierno ayer ha reconocido de quizá le ha faltado agilidad para resolver los problemas que tiene el país.

Lo justifican por dos vías: la una es que recibieron un país con una situación económica bastante complicada, que se vio afectada aún más por la pandemia, pero también existe un mea culpa por parte del gobierno de reconocer que se podrían haber hecho más cosas de forma acelerada y no se hizo. La ciudadanía en general, incluso aquellos que no aprueban el paro o que no están de acuerdo con la destitución del presidente, sí considera que el gobierno no ha tomado las medidas de forma inmediata o más ágil como lo debería haber hecho.

Estamos en un año electoral en Ecuador. Se vienen elecciones seccionales, de perfectos, de alcaldes, que mantendrá activo a los movimientos políticos, que encontraran en el gobernó de Guillermo Lasso una buena razón para criticar la situación en la que se encuentra el país e impulsar a sus candidatos de esa manera también.