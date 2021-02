Rodney Colina: "Estamos haciendo entre 100 y 120 test por día y no tenemos un sistema robotizado"

El director del laboratorio de virología molecular de la sede de la UDELAR en Salto conversó sobre la saturación en la capacidad de realización de test. También habló sobre los recursos necesarios para poder llegar a cubrir la región (Artigas, Salto, Paysandú y Fray Bentos).

Salto

Empezó la saturación cuando se empezó a complicar la situación del litoral. Debido a la demanda alta de estudios. Estamos haciendo test para Artigas, Salto, Paysandú y Fray Bentos desde fines de marzo. Estamos haciendo entre 100 y 120 test por día. Es un laboratorio que normalmente trabaja en investigación y no tiene un sistema robotizado. Es un sistema manual lo que hace que nuestra capacidad de análisis sea ese. Normalmente los estudios no quedan en espera porque se envían a Montevideo y nosotros respondemos entre 24 y 36 horas después de la llegada de la muestra al laboratorio, por lo que no hay un retraso. Para toda la región que tenemos tendríamos que hacer entre 250 y 300 test por día.