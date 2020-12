Rodolfo Nin Novoa: "Tabaré era un gran demócrata, republicano y humanista"

El exvicepresidente y excanciller recordó a su compañero político con el que recorrió 30 años de vida política y amistad.

La noticia

Ayer de mañana por un amigo que me mandó a las 6.30 de la mañana aprox. A partir de ahí me fui a Montevideo, fui por el día y pude llegar a Martinelli, allí me despedí de él y de su familia, con mucho dolor, fueron 30 años de compañerismo, con todas sus vicisitudes, buenas y duras, supimos atravesar con mucha amistad, empatía, mucha camadería y compromiso. Fue un día muy triste para mí y lo sigue siendo.

Tengo muchas imágenes, primero de la persona, Vázquez como persona era un ser excepcional, que se ponía siempre en el lugar del otro, que sabía escuchar, dar buenos consejos, como persona era un ser superior. Era un gran demócrata, republicano y humanista. Esa profesión de médico oncólogo, de luchar por la vida, Tabaré tenía esa magia de ponerse en el lugar del otro y dar esperanzas y expectativas.

Un libro de Barack Obama que decía de otra persona y creo que se aplica en Tabaré, además de todo lo importante que hizo era como hacía sentir al pueblo, dar esa esperanza y expectativa, de que podíamos tener un país con desarrollo, unidades, educación y salud para todos. Eso lo logramos sin dudas.