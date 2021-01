Rodrigo Arim: "Tomamos la decisión de que en febrero y marzo las evaluaciones no sean presenciales"

El Rector de la Universidad de la República conversó sobre la evaluación del año 2020, los estudiantes y los formatos de evaluación.

Evaluación 2020

Nuestra evaluación de la Universidad de la República dio respuestas razonables al contexto en el que estamos. Cuando uno analiza universidades a la escala de Uruguay, en muchos casos se tuvo que descontinuar procesos de enseñanza y hasta abandonos. Cerrado el año 2020, por un lado la UDELAR mantuvo la relación estudiantil y también mantuvo un nivel de exámenes y de aprobaciones. Más allá en probación de exámenes, en el vínculos de estudiantes no encontramos diferencias, tenemos claros que no han sido en condiciones ideales. Nuestro enfoque no es señalar que no pasó nada, pasaron cosas y todo el país se vio afectado. Brindamos laptops que estudiantes no tenían y también instrumentamos plataformas digitales para continuar con los cursos. En el segundo semestre tuvimos un poco más de presencialidad. En la facultad de odontología tuvimos mucho esfuerzo para equipar con instrumentos tecnológicos para que no interfiriera el virus. Algunos servicios sufrieron más que otros y eso nos preocupa. En la enseñanza clínica donde la práctica es muy relevante fue afectada. Eso está generando un atraso en calendarios. Son casos puntuales.