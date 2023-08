Rodrigo Blás tras asumir la banca de Penadés: "Si tengo una duda, le consulto a él"

El proyecto de Rendición de Cuentas ingresará hoy formalmente a la Cámara Alta luego de haber sido aprobado en el último plazo en la Cámara de Diputados. Para hablar sobre el tema, el femicidio de Valentina Cancela y la investigación a Penadés por explotación sexual a menores, recibimos a Rodrigo Blás, senador del Partido Nacional.

El debate por reasignaciones en la Rendición de Cuentas y la cifra pedida por Cabildo Abierto

El Senado siempre reasigna. Dinero aparte no puede venir. Sería inconstitucional. No puede entrar un aditivo. Hay que encontrarlo dentro de lo que está. Hay que ver lo que dice el senador Manini, a qué quiere sacarle, o dónde el Poder Ejecutivo encuentra recursos.

La reasignación presupuestal para la Udelar

Me parece lo más antidemocrático que el que puede pagar use recursos gratis que los pagamos todos.

Hay una falta de cariño y de organización de determinadas situaciones. Hace 30 años que vos vas a la Facultad de Derecho y no hay lugar, no hay grupos.

El femicidio de Valentina Cancela en Maldonado

Nos tomó a todos de sorpresa. Son cosas del ser humano psicópata que no sabemos descubrir, que no tenemos las formas o que, de repente, no se puede prevenir, no sé. Sin dudas hubo una falla del sistema. Creo que tenemos que entender lo que queda, dos familias totalmente destrozadas, por distintas razones, pero totalmente destrozadas. El asesino también es hijo. A veces cargamos demasiadas cosas sobre las que no tenemos respuestas y ante la impotencia descargamos la ira, el odio, a un psicópata pero que no deja de ser un niño. Ambos padres fueron presentes, activos.