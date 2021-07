Rodrigo Goñi: "La Rendición de Cuentas muestra un manejo realmente extraordinario de los recursos públicos"

El diputado nacionalista realizó un balance sobre la Rendición de Cuentas enviada por el Gobierno. Sobre las críticas recibidas sobre la incorporación de artículos extrapesupuestales Goñi expresó que "se buscan herramientas legales para la ejecución del plan" y que "en el tema del plazo nos estamos corriendo un poquito".

Posición sobre la Rendición de Cuentas

La rendición de cuentas muestra un manejo realmente extraordinario, notable, excepcional de los recursos públicos en un contexto de pandemia. Estamos ante una Rendición de Cuentas que lo que hace es demostrar qué se hizo con los recursos que había, no con los recursos que imaginariamente podrían tenerse. El gobierno antes de la pandemia ya inicia con una caja negativa, pero después aparece la pandemia que no solo tiene necesidades extraordinarias y recursos que se reducen sino también un marco de incertidumbre y complejidad que lleva a que el manejo de los recursos sea muchísimo más complejo. La pandemia no ha terminado ni tampoco sus efectos más evidentes y las secuelas. En el mundo entero ya se empiezan a visualizar la magnitud en todos los niveles. Nace un mundo nuevo y sin eso no puede enteres en manejo que está haciendo este gobierno. La Rendición de Cuentas son 15 mil millones de dólares. Se ha hecho de manera notable dentro de un plan que la ministra lo hizo dentro de un rumbo claro que es necesario para este mundo nuevo. Las competencias para poder ocupar nuevos puestos de trabajo no basta con recuperar la economía. Es un mundo mucho más complejo. Este gobierno demuestra que hizo buen uso de recursos y se hizo un plan que no solo piensa en las necesidades más urgentes sino que también que es lo que viene que es lo que tiene que hacer el gobierno que quiere lo mejor para su país.

Apoyo al sector de empleo

Está todo pensado en el empleo. Hay que ser consciente de cómo se genera empleo. No basta con que la economía recupere su actividad para que se genere empleo. Los empleos que se van a crear son muy diferentes. No basta solo con recuperar las mismas actividades para que los puestos vuelvan a recuperarse. Por eso el gran desafío que es mundial priorizan en donde hay que priorizar. La condición de Uruguay y la rendición está pensando en eso. El empleo no lo genera el Estado. No va a venir ninguna inversión si las cuentas no están ordenadas y no hay un equilibrio fiscal. Por eso esta Rendición de Cuentas para generar empleo y generar inversión es tener las cuentas públicas ordenadas. Creo que esta rendición está en el camino cierto en lo que se hizo en este año de pandemia, sino que también gracias a lo que se hizo la inversión ya está viniendo.

Aumentos de salarios a adscriptos a los ministros

La rendición tiene como tres partes. Todo tiene una lógica. Lo más fácil sería esconder estas cosas. En los salarios públicos hay una gran hipocresía. Muchos tienen salarios muy bajos en relación en lo que hacen y otros muy altos en relación a lo que hacen. En esto se habilita esta posibilidad. Veremos cómo se usa esta norma. Se busca la posibilidad de que si se necesita esta norma, el gobierno, el Estado y la población tenga esta herramienta más. La norma había sido para topear otros sueldos no y el del presidente. Es mucho más fácil no poner nada. Este gobierno quiere ser austero y la norma había sido dirigido para otros cargos, no para topear el del presidente de la República. Esto es por un tema de transparencia. Fue un error que quedara el sueldo del presidente ahí. El aumento es por IPC de un sueldo de unos 400 mil pesos. Son unos pocos miles de pesos. Ajusta como todos los demás. Había quedado topeado de forma irracional.

Críticas a los artículos extrapresupuestales en la Rendición de Cuentas