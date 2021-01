Roque Baudean sobre el turismo en Colonia: "Tenemos 180 kilómetros de playa con mucha tranquilidad"

El director de turismo de Colonia habló sobre el impacto de la pandemia en el sector turístico, las últimas medidas del gobierno y las ofertas que tiene el departamento.

Medidas del gobierno

Estamos viendo la situación difícil que le toca atravesar la actividad turística a nivel mundial. Era previsible la decisión del gobierno. Prefirió el cuidado sanitario y es lógico que así suceda. Se extendió el cierre hasta el 31 de enero y la gente malinterpreta porque cree que va a haber una apertura a cualquier persona y no es así. Para los turistas está cerrado y no se ha hablado de abrirlo.

Impacto de la pandemia en el turismo

Colonia

A Colonia le ha significado el 10 %. Hoy es el único mercado al que Colonia puede acceder. La situación es muy difícil. Podemos decir que crecimos 150 % en mercado interno y no estaríamos mintiendo, pero con la cantidad de infraestructura turística que tenemos no alcanza. Hay realidades y conductas diferentes en el departamento. La zona este que siempre ha trabajado con público uruguayo. Se puede combinar con una experiencia de playas con una bodega. El departamento de Colonia tiene mucho para ofrecer. Las actividades principales son el turismo. Colonia tiene muchas ciudades, muchos pueblos y mucha cultura. Se puede hacer playa y combinarlo con todo eso. Tenemos 180 kilómetros de playa con mucha tranquilidad. Vale la pena de conocerlo. La gente que está viniendo está viendo estas experiencias y conoce una Colonia que no conocía. Nuestro barrio histórico es lo que más sufre. Colonia no es solo Colonia del Sacramento. Tendría que separarla por distintas ciudades. La ocupación en este fin de semana pasado fue de un 25 %, eso son 3000 camas que tiene Colonia del Sacramento. Camas operativas hoy son 1900, por lo que el porcentaje probablemente suba. Es un 25 % de ocupación sobre toda la infraestructura hotelera.