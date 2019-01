Rossi afirma que el puente de Sarandí del Yí tenía buen mantenimiento: “Lo que hubo fue un accidente que descalzó el puente, un golpe fuerte y preciso”

En tanto, dijo que "por demasiado tiempo se sostuvo una situación absolutamente irregular" en torno a los barcos abandonados en Carmelo. Además, adelantó el comienzo de las obras del Ferrocarril Central.

El jueves, un camión chocó contra la cabecera del puente sobre el Arroyo Agua Sucia, en las inmediaciones de Sarandí del Yí, provocando el derrumbe de parte de la estructura. El pesado vehículo quedó suspendido sobre el cauce y sostenido por la zorra, lo cual impidió que se precipitara a las aguas.

Desde entonces, el tránsito está interrumpido en la Ruta 6 a la altura del kilómetro 198.500. Los daños ocasionados al puente carretero sobre el arroyo Agua Sucia plantean una gran disyuntiva para la vida social y comercial diaria de la zona, ante el aislamiento en que ahora quedó inmersa hacia Florida y la zona Metropolitana.

Abordamos estos y otros temas junto al ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi.

La situación en Venezuela: el arresto a un líder opositor

El canciller ha dado a conocer una opinión equilibrada y digna sobre cómo se posiciona Uruguay, y yo la comparto. No tengo elementos para establecer la calidad democrática de un país. No me gusta lo que sucede en Venezuela, como percibo que no le gusta a muchos.

Son los venezolanos a los que les tenemos que dar la mayor posibilidad de resolver este tema. No podemos bloquear, ni aislarlos, ni sancionarlos caprichosamente en función de los intereses de vaya a saber de quién.

En el gabinete no ha habido posiciones discrepantes, pero sí matices. Me siento identificado por la preocupación del canciller al manejar una situación difícil con mucha dignidad y valentía, no nos dejamos llevar de la nariz, ni apurar, no seguimos el coro de los que quieren imponer su modo de ver las cosas. Nos preocupan y nos duelen las cosas que pasan en Venezuela y que no compartimos.