Salgado dijo que buscarán no aumentar el precio del boleto que se paga con tarjeta y remarcó el descenso de rapiñas tras retiro del efectivo de los ómnibus

La presidenta de Ancap, Marta Jara, dijo que sobre mediados de junio se analizará la posibilidad de hacer un ajuste en el precio del combustible, ante los cambios en el precio internacional del petróleo. La eventual suba del combustible podría incidir en otros aumentos. El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, dijo en Desayunos Informales que no se va a modificar el precio del boleto ya que se logró un acuerdo con las empresas y los trabajadores. Además, ya existe un precio diferencial para quienes compran boletos con la tarjeta electrónica del STM.

Abordamos estos y otros temas junto al presidente de Cutcsa, Juan Salgado.

El precio del boleto

La suba o la baja del combustible no suele incidir en el precio del boleto gracias al fideicomiso del gasoil, que busca darle estabilidad a esa cifra. Las variaciones del combustible no nos cambian los objetivos que nos habíamos marcado de que este año no hubiera aumento del boleto, a pesar de los aumentos de salarios.

Todavía hay margen para que el dólar pueda tener otra suba, y ese sí es un elemento que presiona sobre la tarifa, porque los consumos en el transporte son en un 99 % en dólares y la recaudación es toda en pesos. Creemos que la variación que pueda tener, dentro de lo razonable, tampoco va a incidir: quizás hasta los 35 pesos se aguanta así.

Tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles y casi imposibles para seguir manteniendo el precio del boleto que se recarga con la tarjeta.